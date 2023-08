Vuoi arrotondare il tuo stipendio a settembre? Ecco la città che offre 1.200 posti di lavoro in un weekend

Agosto è tempo di vacanze. Molti saranno già sdraiati sui lettini, distesi al sole sul proprio asciugamano o avranno già fatto il primo bagno della stagione. Altrettanti, forse, sono in procinto di vivere la loro ultima settimana lavorativa prima di raggiungere i luoghi di villeggiatura. Ci sarà, poi, quella fetta di popolazione che deciderà di fare le vacanze dal 20 in poi, per spendere meno. Infine, ci saranno i settembrini e poi, speriamo in misura minore, quelli che purtroppo dovranno rinunciare al mare o alla montagna per motivi economici. Non cambierà loro la vita, ma potrebbe aiutarli questa opportunità di lavoro.

La terza città della Lombardia, famosa in Italia e nel Mondo per un evento particolare che, ogni anno, sancisce un po’ la fine dell’estate e il ritorno alla quotidianità. Stiamo parlando del Gran Premio d’Italia di Formula Uno che andrà in scena sull’asfalto dell’Autodromo Nazionale di Monza. Appassionati da ogni angolo del Mondo invaderanno il capoluogo dell’omonima Provincia e della Brianza. La sfida nel tempio della velocità affascina sempre. Anche quest’anno che Max Verstappen sta letteralmente dominando il campionato del Mondo e la Ferrari arranca, con qualche podio sparso tra tante gare amare.

Vuoi arrotondare il tuo stipendio a settembre? Monza offre questa opportunità

L’organizzazione di un evento come questo richiede parecchi mesi di lavoro, anche quando si ha una certa esperienza. Esattamente come chi permette a Monza di ospitare una gara di Formula Uno dalla notte dei tempi, nonostante ciclicamente sorgano delle difficoltà. Siamo a meno di un mese dal Gran Premio e siamo giunti alla fase della finalizzazione di tutto quanto fatto nei precedenti, per essere pronti a ospitare oltre 300mila persone nel weekend di gara.

Chi vive in Lombardia, ma la selezione è aperta a tutti, può decidere di candidarsi a uno dei 1.200 posti che la piattaforma Manpower ha messo a disposizione per lavorare a Monza, dal 1 al 3 settembre, in occasione del Gran Premio d’Italia. Le figure richieste sono due: addetti al controllo accesso e facchini.

I requisiti per lavorare a Monza durante il Gp d’Italia

Non servono titoli di studio, ma la selezione è aperta a chi possiede questi requisiti: disponibilità a lavorare su turni, con due fasce indicative: 6-18 e 18-6 e richiesta di massima flessibilità oraria. Dinamismo, affidabilità, capacità di lavorare in team e di saper gestire un importante afflusso di pubblico; buona resistenza fisica, perché il lavoro viene svolto prevalentemente in piedi per tutta la durata del turno; scarpe antinfortunistiche per chi vuole candidarsi alla figura di facchino.

Tutti i selezionati dovranno poi frequentare un breve corso online, relativo alla sicurezza, come da Decreto Legislativo 81/08. Sull’annuncio non è indicata la paga offerta, se non che il contratto che verrà sottoscritto sarà di somministrazione sulla base delle giornate assegnate. Dunque, un’opportunità di lavorare all’interno dell’Autodromo di Monza e del Parco, per contribuire, in piccolo, alla realizzazione di uno degli eventi più importanti dello sport internazionale.

Vuoi arrotondare il tuo stipendio a settembre? Per candidarsi, basta cliccare qui e accedere alla selezione. Non cambierà la vita, ma è un modo per avere un’entrata in più in un’occasione davvero speciale.