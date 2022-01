Siamo giunti alla metà del mese di gennaio e abbiamo ormai ripreso la normale routine dopo le feste natalizie. Il ritorno alla vita quotidiana ci riporta ai problemi di ogni giorno e alla volontà di affrontarli.

L’oroscopo può aiutarci a vedere le cose sotto un punto di vista diverso e darci dei consigli. Oggi vogliamo parlare di alcuni fortunati segni che, grazie al transito di un importante pianeta, godranno di opportunità straordinarie. Stiamo parlando di Marte che è un pianeta capace di dare forza a chi può godere dei suoi effetti.

Dunque è in arrivo una pioggia d’oro per Cancro e Leone e 3 fortunati segni zodiacali saranno finalmente protetti da Marte dopo settimane difficili.

Ricchezza per Cancro e Leone

Questi 2 segni zodiacali hanno in comune la costante voglia di migliorarsi. La continua ricerca di perfezione porta i suoi risultati, che arriveranno già entro la fine del mese.

Il Leone dà sempre il massimo sia nel lavoro, sia nei sentimenti. I guadagni crescenti spingeranno il segno del Leone a fare nuove esperienze e la voglia di conoscere posti nuovi sarà sempre più grande.

Per il Cancro invece la stabilità finanziaria simboleggia tranquillità e serenità. I nati sotto questo segno potrebbero decidere di investire dei soldi per garantirsi una rendita che li aiuterà a migliorare il proprio tenore di vita. Come abbiamo già visto, il 2022 porterà anche l’amore per i Cancro che, però, dovranno cercare di mantenere i piedi per terra.

Sebbene il 2021 sia stato un anno difficile, l’anno nuovo è invece iniziato alla grande. L’appoggio del pianeta Marte rende i nati sotto il segno del Sagittario molto attivi e produttivi.

Questo avrà delle ripercussioni positive sul lavoro, perché la concentrazione e l’efficienza raggiungeranno livelli altissimi.

Anche l’amore inizia a prendere una piega giusta e il partner si mostrerà più comprensivo ed attento alle esigenze della sua anima gemella. La fortuna è finalmente tornata a girare per i Sagittario, che nel 2022 potranno raggiungere vette importanti.

Scorpione

I nati sotto questo segno hanno vissuto un 2021 davvero opprimente. Tuttavia, lo Scorpione non si lascia mai scoraggiare dagli eventi.

Infatti, la ruota è tornata a girare grazie anche all’appoggio di Marte, che rende gli appartenenti a questo segno molto propositivi ed intuitivi. Questo aspetto guida gli Scorpione verso le opportunità migliori e li rende in grado di riconoscerle e coglierle.

Infine, i nati sotto questo segno saranno più combattivi e determinati a risolvere le tensioni che si sono create nelle scorse settimane con il partner.

Capricorno

I Capricorno saranno davvero inarrestabili nelle prossime settimane e trionferanno soprattutto nell’ambito del lavoro.

Questo periodo davvero fortunato si deve al transito di Marte che li rende forti, costanti e perseveranti.

Queste capacità saranno particolarmente apprezzate dai vertici che potrebbero decidere di premiare alcuni nati sotto questo segno con un aumento.

I soldi sono molto importanti per le ambizioni personali dei Capricorno, che non si accontentano mai e sono abituati a ricercare sempre il meglio.

Dopo settimane difficili, questi riconoscimenti renderanno i Capricorno sereni ed orgogliosi del loro nuovo status.