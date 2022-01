Il 2022 è appena iniziato e molti amano leggere l’oroscopo perché curiosi di sapere cosa le stelle abbiano in serbo per il proprio segno.

Leggere l’oroscopo può darci un’idea su ciò che ci aspetta ed è proprio questo che spesso ci spinge a consultarlo.

Tra i tanti aspetti della vita quotidiana ci sono la fortuna e l’amore. Oggi vogliamo parlarne, perché soldi e amore condizionano gran parte della nostra vita.

Pare infatti che sarà un 2022 all’insegna di ricchezza e amore non solo per Toro e Pesci ma anche per questi 3 fortunati segni zodiacali.

Scopriamone insieme di più continuando a leggere questo articolo.

Toro e Pesci

Questi 2 segni molto diversi tra loro nel 2022 avranno una sorte comune. Sia i nati sotto il segno del Toro, sia i Pesci, infatti, stanno godendo di un momento molto positivo.

Coloro che hanno lavorato duramente nel 2021 hanno già iniziato a raccogliere i frutti delle loro fatiche. Dimostrare le proprie capacità è un lavoro continuo e che chiede impegno costante. I nati sotto questi 2 segni vedranno crescere i loro guadagni e questo avrà ripercussioni anche sulla vita di coppia.

Infatti, la ritrovata serenità li renderà più comprensivi e capaci all’ascolto e questo gioverà alla relazione nelle prossime settimane.

Il 2022 riserverà diverse sorprese ai nati sotto il segno del Cancro. Infatti, come abbiamo preannunciato, per questo segno si prospetta un anno davvero memorabile.

I Cancro sono persone molto leali e premurose con il partner anche dopo la fine di una relazione. Ciò li tiene però legati al passato, portandoli a soffrire per lungo tempo. Tuttavia, questo potrebbe essere l’anno del cambiamento perché alcuni appartenenti al segno del Cancro troveranno l’anima gemella.

Il 2022 regalerà la possibilità di un nuovo inizio sia per quanto riguarda la vita sentimentale, sia per la sfera lavorativa.

Infatti, una nuova opportunità potrebbe affacciarsi all’orizzonte per i Cancro. La tenacia e l’impegno li aiuteranno ad arrivare dritti all’obiettivo ottenendo guadagni importanti.

Bilancia

Come abbiamo svelato precedentemente, una vera cascata d’oro ricoprirà il segno della Bilancia. Pare infatti che sarà un anno davvero ricco, perché l’appoggio di Giove favorisce la fortuna e gli investimenti.

Inoltre, quest’anno potrebbe regalare grandi emozioni e nuovi incontri. Le coppie nate da poco vivranno momenti indimenticabili, ma dovranno cercare di tenere i piedi per terra.

Le coppie già consolidate, invece, avranno voglia di ritrovare un po’ dell’intimità che hanno perso per colpa degli impegni quotidiani.

Acquario

Come svelato in precedenza, il 2022 sarà l’anno dell’Acquario. Infatti, per gli appartenenti a questo segno, l’anno nuovo potrebbe rappresentare la svolta. Dopo un periodo decisamente impegnativo e sottotono, è arrivato il momento di dimostrare le proprie capacità a lavoro. Chi saprà giocarsi bene le proprie carte potrà ottenere un aumento e quindi avere più soldi a disposizione.

Tuttavia, non saranno solo gli affari ad andare a gonfie vele. Chi nel 2021 ha chiuso una relazione dolorosa potrebbe finalmente incontrare una persona che lo aiuterà a stare meglio. Sarà importante lasciarsi andare e mettere da parte la diffidenza.