L’inverno è la stagione ideale per portare in tavola piatti ricchi e sostanziosi. Con il freddo, viene infatti voglia di assaporare piatti caldi e corroboranti. La sera, è un vero piacere trovare in tavola piatti fumanti, come questa pasta e fagioli vellutata. Così come è una vera ghiottoneria questa cremosissima pasta e lenticchie. Oltre a zuppe e minestre, ci sono piatti unici che fanno parte di una vera e propria tradizione. Spesso si tratta di preparazioni elaborate che richiedono tanto tempo e soprattutto molti ingredienti. Pensiamo agli ossibuchi alla milanese che in genere vengono serviti con il tipico risotto giallo. Quest’oggi vorremmo proporre una variazione sul tema. Anzitutto utilizzeremo meno grassi rispetto alla ricetta tradizionale. Inoltre, aggiungeremo funghi e piselli per un sughetto di accompagnamento davvero super!

La ricetta semplice degli ossibuchi alla milanese con funghi, piselli e un sughetto stellare per fare la scarpetta

Mettiamoci quindi ai fornelli.

Ingredienti per 4 persone

4 bistecche di ossobuco di vitello;

250 g di piselli fini (in scatola o surgelati);

300 g di funghi (tipo porcini o finferli);

1 cipolla;

150 g di salsa di pomodoro;

farina q.b.;

brodo di carne q.b.;

olio q.b.;

sale q.b.

Procedimento

In una padella, versare un filo di olio. Quando sarà caldo, aggiungere la cipolla tritata molto fine e i funghi tagliati sempre sottili; far cuocere per circa 10 o 15 minuti e aggiungere quindi i piselli (semplicemente scolati e sciacquati se in lattina o sbollentati se surgelati); lasciar insaporire a fiamma medio bassa e aggiungere qualche cucchiaio di brodo se necessario; a questo punto, aggiungere poco per volta la salsa di pomodoro; unire qualche mestolo di brodo e far cuocere per 20 minuti circa; nel frattempo, infarinare gli ossibuchi; quando è pronto il sugo, adagiare nella pentola le bistecche e, se necessario, altro brodo; lasciare cuocere per almeno mezz’ora. Ogni tanto, mescolare e girare la carne in modo che si insaporisca bene; infine, aggiustare di sale e servire ben caldo.

Ed ecco qui, la ricetta semplice degli ossibuchi alla milanese con funghi, piselli e un sughetto stellare per fare la scarpetta.

Per chi volesse seguire alla lettera la tradizione, la pietanza andrebbe servita con un risotto allo zafferano. Considerando la presenza dell’intingolo saporito, potrebbe andar bene anche un semplice risotto alla parmigiana o addirittura del riso bianco al posto del pane.

