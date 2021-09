L’aumento delle bollette previsto per i prossimi mesi ha subito dato ai truffatori una nuova carta da giocare. Sfruttando le nostre insicurezze e paure, i malviventi usano il “caro bollette” come scusa per promettere al consumatore contratti straordinari e vantaggiosi, ovviamente fittizi.

Data l’enorme portata mediatica del recentissimo problema e i rincari previsti, più di qualcuno potrebbe cascare nella nuovissima frode telefonica. Perciò, attenzione alla telefonata sull’aumento in bolletta della luce perché potrebbe trattarsi di questa pericolosissima truffa. Vediamo di cosa si tratta e perché è difficile da scovare.

Attenzione alla telefonata sull’aumento in bolletta della luce perché potrebbe trattarsi di questa pericolosissima truffa

Nonostante il fenomeno della truffa telefonica, o Vishing, sia molto diffuso in Italia, così come i metodi per riconoscerlo, c’è chi ancora malauguratamente ci casca. Lo scopo delle telefonate truffaldine è sempre lo stesso: indurre il consumatore a rivelare informazioni sensibili, inducendo allarmismo, ed estorcere denaro di conseguenza.

Tuttavia, la nuova truffa telefonica è ancor più pericolosa di quelle precedenti. Non tanto per la solita scusa dell’aumento in bolletta, quanto per il momento storico e il pressing mediatico degli ultimi giorni. Molti avranno sentito al telegiornale o letto in rete circa l’aumento del 40% sui costi delle bollette di luce e gas. Assoutenti prevede a tal proposito un rincaro complessivo annuo per famiglia di 1.300 euro, di cui si aggiungono 140 euro solo per l’aumento dei costi degli alimenti.

L’arma dei malviventi è una problematica di tipo globale

È a partire dalla notizia dell’aumento delle bollette che i truffatori costruiscono le loro strategie per abbindolare e frodare i consumatori. Essendo una problematica diffusa e non riguardante il singolo gestore, i rincari sono purtroppo inevitabili e un cambio di contratto non può di certo fermarli. Il consumatore, così, si aggrappa a tutte le speranze a sua disposizione, ignorandone la veste reale di operazioni fraudolente.

In che modo agiscono i truffatori

Sfruttando la paura indotta dalla portata mediatica di questo fenomeno, i truffatori indicano alla persona chiamata delle soluzioni fittizie per frodarla. Dapprima si presentano come operatori di un noto gestore di energia o gas, indicando il perché della chiamata e presentando il problema.

Frasi allarmiste e l’annuncio di rincari imminenti attirano l’attenzione del chiamato che, alla luce delle sole soluzioni proposte dal call center, accetta il contratto fraudolento. Da qui al passaggio di tutta una serie di dati sensibili è un attimo, utilizzabili dal malvivente per scopi di ogni tipo.

Approfondimento

Sembra una email vincente e autentica ma in realtà nasconde una truffa in cui tantissimi stanno cascando.