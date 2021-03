Menta: come preparare un infuso da bere sempre

La menta è una delle piante più diffuse in tutto il mondo. Ne esistono moltissime varietà.

É molto semplice da coltivare, poiché è una specie invasiva e quindi non richiede particolari attenzioni. Data la semplicità nel coltivarla è una delle piante che tutti possono avere sul balcone.

Ma ecco come preparare un infuso da bere sempre con la menta.

Infuso a caldo e infuso a freddo

Per preparare l’infuso a caldo, si deve prima procedere all’essiccazione delle foglie. Se si ha un vaso di menta, si consiglia di essiccare le foglie in grande quantità in autunno. Basterà spargerle su un vassoio, oppure attaccare i mazzi di rametti al muro, e attendere due settimane.

Dopodiché separare accuratamente i rametti dalle foglie e triturarle, fino ad ottenere una polvere. Questa polvere è ciò che serve per fare l’infusione a caldo, ossia una tisana di menta pura. Tuttavia è ottima anche da usare come spezia in cucina.

Per l’infuso a freddo, invece, si devono utilizzare le foglie fresche. Basterà metterle in una bottiglia di acqua e lasciarla in frigo per un giorno. Si usano circa duecento grammi di menta in un litro d’acqua.

Il risultato sarà sorprendente.

Proprietà della menta

Esistono oltre seicento varietà di menta, ciò l’ha resa molto comune nella medicina popolare.

Questa pianta procura molteplici benefici, principalmente possiede proprietà digestive e analgesiche. L’olio essenziale ha ancora più applicazioni in medicina ed è usato per curare e prevenire moltissime patologie. Per questo è consigliato fare spesso uso di menta, preparando un infuso da bere sempre.

Per l’inverno e per l’estate

Data la sua comprovata azione digestiva, bere infusi di menta è consigliabile in ogni stagione.

Ovviamente l’infuso a caldo è più indicato per le stagioni fredde, ma come ci insegnano i popoli del deserto, bere una tisana bollente quando fa caldo aiuta a regolare la temperatura corporea.

Tuttavia, quando è estate, se si ha la pazienza di attendere un giorno per ottenere l’infuso a freddo la soddisfazione sarà notevole. Un fresco e gustoso rimedio per aiutare la digestione quando l’afa incombe.