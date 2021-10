Il modo migliore per ampliare le piante del proprio balcone è selezionare quelle che fioriscono durante la stagione in corso. In questo caso si tratta dell’autunno. Con l’arrivo dell’ottobre siamo ormai nel pieno di questa stagione. Vedremo una pianta che fiorisce in autunno per avere un vivace e colorato balcone da sogno.

Si tratta della Camelia sasanqua, anche nota come Camelia autunnale, una varietà dal fogliame sempreverde che fiorisce tra l’autunno e l’inizio dell’inverno. Ha fiori di un vivace colore rosa o bianco e dai petali larghi. Teme le temperature rigide e non è adatta ad essere coltivata in luoghi in cui le temperature scendono oltre i -5/-10 °C durante l’inverno. Durante le piogge l’ideale è coprirla con un velo di non tessuto, in modo tale da non far rovinare i fiori e i boccoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una pianta che fiorisce in autunno per avere un vivace e colorato balcone da sogno

Dove posizionarla nel balcone? La risposta è un po’ complessa: dipende dalla stagione. In estate è meglio che stia in una parte ombreggiata. Durante questa parte dell’anno e cioè da ottobre a marzo gradisce un’esposizione a pieno o mezzo sole. Da aprile a settembre deve essere spostata a nord, in modo tale da non trovarsi al sole durante le ore più calde del giorno. Per il rinvaso è meglio attendere il mese di marzo, se la si acquista nel periodo di tempo compreso tra settembre e dicembre.

In che terreno metterla?

Deve essere un terreno per piante acidofile, del tipo adatto alle azalee. L’importante è che non sia fradicio. Per prevenire il marciume radicale è importante seguire alcune piccole regole valide per ogni pianta:

usare un vaso con fori sul fondo, assicurandosi che siano aperti;

svuotare i sottovasi dopo 15 minuti dall’annaffiatura;

usare un terriccio con materiali drenanti, come sabbia, ghiaino o argilla espansa.

In questo caso meglio usare un substrato di torba, perlite e argilla espansa, che deve essere sempre inumidito con acqua decalcificata, ma mai fradicio. Dovrà occupare 1/4 del terreno totale.

Ogni quanto deve essere innaffiata e potata?



La camelia autunnale gradisce innaffiature regolari. L’acqua da utilizzare deve essere preferibilmente priva di calcare. Il rischio è, altrimenti, quello di alterare il pH del terreno. In estate è opportuno effettuare una vaporizzazione giornaliera del fogliame.

Questa pianta ha bisogno di essere potata per tenerla in ordine e dunque per ragioni prettamente estetiche. Lo si fa al termine della fioritura, eliminando i rami più secchi e lunghi.

Come concimarla?

Al termine della fioritura bisogna intervenire con un concime per acidofile da fiore granulare e a lenta cessione. Farlo serve ad arginare la caduta prematura dei boccioli.

Quali altre piante possono farle compagnia sul balcone in autunno? Ce n’è una dai fiori candidi e dalle bacche color rubino o questa pianta esotica che fiorisce proprio ad ottobre o questa pianta nota per i colori e la bellezza dei fiori per fare degli esempi. Ad autunno c’è, insomma, l’imbarazzo della scelta per chi vuole avere il balcone dei propri sogni.