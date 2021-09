In questo periodo iniziamo a percepire i primi sbalzi di temperatura; infatti, con l’arrivo dell’autunno comincia pian piano a fare sempre più freddo.

Per questa ragione, molte piante che hanno caratterizzato i mesi caldi ormai passati possono risentirne, come per esempio l’orchidea.

Per salvaguardare la sua salute, mantenerla rigogliosa e proteggerla dal freddo autunnale bastano queste semplici mosse adatte anche a chi non ha gran pollice verde.

Ci sono altre tipologie di piante che amano invece l’autunno e, non risentendo di queste temperature, ci regalano colore durante questa stagione.

Ecco la pianta ideale da coltivare in balcone e in giardino durante l’autunno

Ci sono diverse piante tra cui possiamo scegliere, per esempio queste 3 piante autunnali dalla straordinaria fioritura perfette per decorare il nostro giardino di diverse tonalità.

In questo articolo parleremo di una meravigliosa pianta che fiorisce dall’estate fino al periodo autunnale riempiendo i nostri ambienti di colore.

La Dalia ama essere posta in un luogo soleggiato ma soffre le basse temperature e le correnti d’aria, infatti quando arriverà l’inverno dovremo proteggerla.

Soprattutto se viviamo nella parte settentrionale d’Italia, entro fine ottobre, terminata la fioritura, dovremo accorciare a circa 20 cm la pianta.

Procediamo estirpando e pulendo i suoi bulbi, aiutandoci magari con uno spazzolino da denti che non utilizziamo più.

Posizioniamoli in un luogo fresco e non troppo luminoso e lasciamoli asciugare all’aperto per alcuni giorni.

Saranno così pronti per essere piantati durante la primavera: quest’operazione è consigliata poiché i tuberi patiscono la fredda umidità del periodo invernale.

Quando arriverà la primavera, dovremo concimare la pianta per garantirle tutti nutrienti di cui necessita per svilupparsi e crescere rigogliosa.

Questa pianta cresce bene se posta in un vaso largo e con all’interno un terreno argilloso che garantisca il drenaggio dell’acqua, altrimenti ne soffrirà.

Se non vogliamo procedere con l’estrazione dei tuberi dal terreno possiamo semplicemente optare per posizionare il vaso all’interno, proteggendola dalle basse temperature.

Ecco la pianta ideale da coltivare in balcone e in giardino durante l’autunno che ci garantirà straordinarie fioriture in questo periodo particolare.

Quando portarla in dono e perché

Non tutti sanno che la Dalia, nel linguaggio dei fiori, simboleggia la riconoscenza e l’ammirazione.

Portarla in dono, quindi, è sempre un gesto molto apprezzato e significativo.

