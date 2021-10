Sappiamo bene come molte persone vorrebbero scoprire l’elisir di lunga vita. Forse non ci sarà mai una vera e propria risposta a questa domanda che in tantissimi si pongono. Ma, piuttosto, si possono trovare testimonianze, pensieri e opinioni di coloro che hanno raggiunto la soglia del 100 anni. In questo caso, però, ovviamente poniamo subito in luce una nota fondamentale. Non significa che il consiglio che leggeremo è il segreto per vivere a lungo. E applicarlo non darà a nessuno la certezza di avere ancora centinaia di anni davanti a sé. Si tratta, piuttosto, di ascoltare storie interessanti e avvincenti di persone che sicuramente sono più sagge e consapevoli di noi. E questo, certamente, non può che affascinare e incuriosire.

Questa donna centenaria svela cosa ha fatto per vivere così a lungo e la risposta ci sorprenderà

Ascoltare i pareri dei più anziani, infatti, potrebbe davvero aprirci un Mondo nuovo. E non solo per quanto riguarda il vivere più a lungo. Da loro, di sicuro, possiamo imparare tantissimo. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo riportato il consiglio di una donna centenaria. E oggi vogliamo mettere l’accento su un’altra storia in particolare che ha appassionato tantissime persone. E la protagonista è Cecilia Upton. Infatti, questa donna centenaria svela cosa ha fatto per vivere così a lungo e la risposta ci sorprenderà. La signora, originaria dello Yorkshire, ha più volte raccontato la sua storia e la sua vita. E, raggiunta la soglia dei 100 anni, in tanti le hanno chiesto se secondo lei c’è stato un evento in particolare o un aspetto della sua vita che le ha permesso di spegnere così tante candeline. E, secondo la signora, una risposta in realtà c’è.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per Cecilia Upton pare sia la fede la risposta alla longevità

Secondo la Upton, ciò che le ha permesso di vivere così tanto è la sua fede religiosa. Infatti la donna, molto credente, è convinta che questo aspetto della sua vita le abbia regalato tranquillità e serenità nel corso degli anni. In merito a questo argomento, in realtà, ci sono degli studi che stanno cercando di dimostrare un rapporto diretto tra fede religiosa e longevità. Ma in questo caso noi non stiamo parlando di prove scientifiche.

Per onor di cronaca, infatti, vogliamo semplicemente riportare una storia affascinante e ascoltare le parole e le opinioni di una donna che sicuramente ne ha viste tante. Dunque, la sua idea è chiara. Per lei è proprio la religione il segreto della lunga vita. Si tratta di un’affermazione interessante che potrebbe catturare l’attenzione di molti. E chissà che avere fede in qualcosa, che non sia per forza religioso, possa avere lo stesso effetto che la Upton crede abbia avuto su di lei.