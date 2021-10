Il raggiungimento di nuovi massimi storici ha provocato una brutta battuta di arresto nell’ascesa delle quotazioni. Infatti, dopo il segnale di vendita dello Swing Indicator le azioni ACEA accelerano al ribasso creando una potenziale occasione di acquisto.

Due settimane fa, infatti, alla chiusura del 24 settembre lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita che ha provocato una brusca accelerazione ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, il I obiettivo di prezzo in area 19,44 euro è stato spazzato via e adesso ci si aspetta un’ulteriore discesa verso il II obiettivo di prezzo in area 17,52 euro. La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 15,61 euro.

Solo un immediato recupero di area 19,44 euro potrebbe riportare la tendenza al rialzo e spingere ACEA verso nuovi massimi storici.

La valutazione di ACEA e i risultati del secondo trimestre 2021

A conferma del famoso detto “buy the rumors, sell the news”, la discesa del titolo è iniziato subito dopo la pubblicazione dei dati relativi al secondo trimestre del 2021. L’azienda ha riportato un solido risultato del secondo trimestre con guadagni e ricavi migliori, anche se i margini di profitto sono stati piatti. Ecco per sommi capi i risultati del secondo trimestre 2021:

Ricavi: 867,9 milioni di euro (in aumento del 18% rispetto al 2Q 2020).

Utile netto: 82,7 milioni di euro (+13% rispetto al 2Q 2020).

Margine di profitto: 9,5% (in linea con il 2Q 2020).Va notato che negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è aumentato del 7% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è aumentato del 13% all’anno, il che significa che sta crescendo più degli utili. Ciononostante il rapporto prezzo/utili (PE) di ACEA è ancora inferiore alla media del settore di riferimento. Secondo questo parametro, quindi, c’è ancora spazio al rialzo.

Un altro punto di forza è legato al rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda. Questo parametro, infatti, è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Un aspetto molto interessante che potrebbe spingere a un investimento su ACEA è quello legato al rendimento del suo dividendo. Alle quotazioni attuali, infatti, stiamo parlando di un rendimento superiore al 4%.

Per concludere riportiamo le raccomandazioni degli analisti i quali hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dopo il segnale di vendita dello Swing Indicator le azioni ACEA accelerano al ribasso creando una potenziale occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 1 ottobre in rialzo del 1,19% rispetto alla seduta precedente a quota 18,66 euro.

Time frame settimanale

