Con le vacanze alle porte sempre più persone sono alla ricerca di un modo semplice per risparmiare sul costo del viaggio. Per evitare i salatissimi costi del carburante, una alternativa comoda, economica e addirittura più veloce potrebbe essere il treno. Tuttavia, se preso fuori promozione, il prezzo potrebbe lievitare di molto.

Ecco perché la nuova offerta di Italo Treno è da cogliere al volo. È valida solo fino al prossimo lunedì ed è soggetta a limiti e condizioni, ma prevede nel migliore dei casi uno sconto del 50%.

Non manca molto per la scadenza

Una pausa di relax senza precedenti. Che si tratti di un fine settimana o più, il risparmio potrebbe essere notevole. La promo di Italo offre sconti dal 30% al 50% su tantissime soluzioni in gran parte d’Italia. Non c’è limite sulla tratta, né sulla destinazione raggiungibile. Per prenotare ci basterà inserire il codice sconto relativo nel campo apposito, presente sulla pagina principale del vettore e sotto il link “Hai un codice promo?”.

L’offerta è soggetta alla disponibilità dei posti e della tariffa Low Cost per il biglietto scelto. Più in generale, Italo specifica nella locandina un numero di posti disponibili riservati alla promo, pari a 500.000. Per quanto riguarda le classi di viaggio, l’iniziativa è valida solo in Smart e Prima. Pertanto, resta escluso l’ambiente Club.

Il termine ultimo per prenotare approfittando degli sconti dal 30% al 50% è lunedì 27 giugno alle ore 18. Per quanto riguarda le date di viaggio selezionabili, la riduzione del prezzo si applica solo sui biglietti dal giorno 1 luglio. La compagnia ferroviaria specifica, inoltre, che tale offerta non è cumulabile con altre.

Una pausa di relax a prezzi imbattibili con l’offerta di Italo Treno fino al 50% di sconto

Il codice promozionale da inserire in fase di ricerca per approfittare degli sconti di Italo Treno è “RELAX”. Per controllare la disponibilità dell’offerta per la soluzione scelta, ci basterà verificare se è presente la tariffa economica Low Cost.

D’altro canto, anche Trenitalia offre promozioni interessanti valide sia sui treni regionali che sull’alta velocità, ovvero le Frecce. Non c’è alcun codice sconto da inserire, ma sono valide solo in alcuni casi.

