Per molti i debiti sono un peso che alle volte può diventare insostenibile. Il crescente indebitamento può portare a situazioni familiari difficili e a scelte drammatiche. Chi è oberato da debiti vorrebbe cancellarli, ma spesso non sa come fare e senza una chiara strategia non agisce e aggrava la situazione. Per cancellare facilmente i debiti accumulati in passato e tornare a risparmiare, si può seguire il metodo della palla di neve.

Siamo una società oberata da debiti. La corsa sfrenata al consumismo, all’avere ciò che gli altri hanno e anche di più, spinge molti ad acquisti che non si potrebbero permettere. Come fanno? Con i debiti. Un’auto costa 30.000 euro? Basta comprarla con un piccolo anticipo di poche migliaia di euro e fare decine di rate di qualche centinaio di euro. Il saldo finale può essere ancora rateizzato.

Chi vuole l’ultimo gadget da 1.500 euro ma guadagna 1.000 euro al mese, può fare 30 rate da 50 euro ed è suo. E così per la palestra, gli accessori, i vestiti alla moda, ecc. Alle rate aggiungiamo il mutuo della casa, o l’affitto, le bollette, la spesa alimentare e quelle varie, ecc. Non è difficile capire che per molti alla fine del mese non rimane nulla dello stipendio, anzi, vanno in rosso.

Una palla di neve può cancellare tutti i debiti e aiutare a mettere via dei soldi per raggiungere l’indipendenza finanziaria?

Per molti il risparmio è una questione vitale, una specie di paracadute in caso di pericolo. Ma è anche una forma di tutela del tenore di vita post lavoro, quando le entrate saranno solamente quelle della eventuale pensione. Risparmiare non è difficile, basta adottare dei semplici ma molto efficaci accorgimenti.

Il primo passo verso il risparmio è la volontà di intraprendere questa strada. Lo stesso vale per i debiti da cancellare. L’eliminazione del debito passa attraverso un risparmio, che poi viene utilizzato per l’estinzione anticipata del debito. Una volta cancellato il debito, non se ne fa un altro ma si continua a risparmiare.

Tuttavia occorre una strategia per cancellare tutti i debiti nel modo più semplice possibile e iniziare ad accumulare denaro. Una soluzione la offre il metodo della palla di neve.

Come una palla di neve può cancellare una situazione d’indebitamento? Il metodo consiste nell’individuare il debito più piccolo e nel pianificare un piano di risparmio per il rimborso anticipato. Il debitore fa l’elenco dei debiti che ha in essere e determina la somma necessaria ogni mese per pagare tutte le rate in scadenza. Poi cerca di accantonare una piccola cifra mensile da dedicare all’estinzione anticipata del debito più piccolo.

Per chi ha molti debiti potrebbe essere difficile pensare di riuscire a risparmiare anche solo poche decine di euro al mese. Eppure risparmiare potrebbe essere più facile di quanto si pensi adottando dei facili accorgimenti.

Una volta estinto il debito più piccolo si passa a quello superiore e così via fino ad estinguere l’indebitamento totale. Come una palla di neve che scende a valle e che diventa sempre più grossa. Una volta cancellati tutti i debiti, dal più piccolo al più grande, si può continuare nel piano di risparmio investendo i soldi in eccedenza.

