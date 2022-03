Viviamo in una società in cui il lavoro è sempre più precario. L’impiego è sempre più a tempo determinato e anche chi ha un lavoro a tempo indeterminato rischia il licenziamento dall’oggi al domani. Lo stipendio non è più certo per tutti ed il rischio è che domani si potrebbe essere disoccupati magari per lungo tempo. La pensione sarà un bene per un numero di persone sempre più ristretto.

Il primo segreto per avere successo

La società consumistica ci impone di stare al passo con l’ultima novità sul mercato. L’ultima tv, l’ultimo cellulare, l’ultimo vestito di tendenza, l’ultima auto. Se non abbiamo l’ultimo di ogni cosa non siamo trendy, non ci sentiamo all’altezza. D’altronde tutti si possono permettere l’ultima novità in fatto di moda, tecnologia, motori, basta fare le rate. Molti così facendo vanno incontro a un futuro incerto per un presente fatto di nuovi appagamenti momentanei e costosi.

Risparmiare non è una bestemmia e non significa necessariamente rinunciare a qualcosa, ma rappresenta in realtà un’oculata gestione dei soldi. Imparare a risparmiare è facile e lo si può fare a partire da piccolissime cifre. Molti ignorano come sia semplice accumulare 15.000 euro in 10 anni partendo da un accantonamento di 100 euro al mese.

Prima di capire come si possa risparmiare, il primo passo è capire perché si vuole risparmiare. Prima di individuare qualsiasi obiettivo da raggiungere, anche il più semplice, occorre essere motivati a raggiungere quell’obiettivo, altrimenti si rischia l’insuccesso e la frustrazione. Occorre individuare un obiettivo e avere la voglia di raggiungerlo. Solo dopo si potrà definire un piano di risparmio.

Sempre più persone per accumulare denaro facilmente e non rimanere senza un soldo domani adottano questa intelligente soluzione

Nel definire gli obiettivi, occorre distinguere quelli a breve periodo e quelli a lungo termine. Sempre più persone per accumulare denaro facilmente seguono questa strategia. Potrà sembrare banale ma questa soluzione ha due grandissimi vantaggi. Gli obiettivi a breve termine sono importanti perché permettono di acquisire fiducia nelle capacità di risparmio. Chi raggiunge obiettivi a breve termine acquista fiducia e comprenderà che la strategia funzionerà anche per raggiungere gli obiettivi di lungo termine. Per raggiungere ogni obiettivo basta seguire tre step, tre segreti che permettono di avere successo ed ottenere ciò che si desidera dalla vita.

Questa strategia vale anche in ambito di risparmio. Un obiettivo di breve termine incoraggia a porsi obiettivi più sfidanti. Ma quali sono gli obiettivi di risparmio di breve termine e quali quelli di lungo termine? Un obiettivo a breve periodo potrebbe essere quello di una nuova auto meno inquinante, una moto per muoversi più velocemente ed economicamente, una nuova cucina per la casa. Un obiettivo di lungo periodo potrebbe essere l’acquisto di una nuova casa, accumulare fondi per l’avvio di una attività imprenditoriale o per integrare la pensione. Per esempio per quest’ultimo punto non è difficile costruirsi una pensione partendo da zero che possa sostituire o integrare quella dell’INPS.