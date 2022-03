Per ripopolare i Comuni che vengono abbandonati dai giovani in cerca di fortuna altrove, alcuni sindaci offrono incentivi a chi si trasferisce. Nel Sud dell’Italia c’è un Comune che ha stanziato una bella cifra per chi decide di vivere in quella località. L’importo non è indifferente perché si tratta di 5.000 euro. Il fondo è destinato a chi acquista o ristruttura una casa nel Comune e poi vi prende la residenza. L’iniziativa prevede anche incentivi per chi apre un’attività commerciale.

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative dei Comuni per ripopolare centri urbani abbandonati e in stato di degrado. Molte amministrazioni hanno deciso di adottare la strategia della vendita delle case a 1 euro. Chi si impegnava a ristrutturare una casa entro una certa data poteva acquistarla al prezzo di un caffè, o poco più. Una soluzione che in certi casi ha avuto un successo planetario, come nel caso di un borgo splendido in Sicilia. La notizia delle case a 1 euro ha raggiunto anche gli USA. Alcune star di Hollywood hanno deciso di prendere casa in diversi incantevoli borghi.

Chi ristruttura o compra casa può ottenere 5.000 euro d’incentivo in questo comune in aggiunta ai bonus edilizi come il 110%

In Calabria un Comune per attirare nuovi residenti ha scelto una via diversa, quella di offrire dei soldi a chi si trasferirà definitivamente. Infatti il Comune di Morano Calabro ha deciso di destinare fino a 5.000 euro a chi compra o ristruttura una casa. Ma l’iniziativa non finisce qui. Grazie a un contributo di 175.000 euro ha deciso di ristruttura dei locali commerciali. Questi locali potranno essere dati in locazione a titolo gratuito a residenti che decideranno di aprire un’attività.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro. Il Comune vuole contribuire al ripopolamento del borgo ma anche a creare un’economia cittadina che migliori il benessere dei residenti.

Qui chi ristruttura o compra casa potrà aggiungere ai vari incentivi edilizi statali come il 110% anche il premio del Comune. Morano Calabro si trova alle pendici del Pollino, nella zona settentrionale della provincia di Cosenza a quasi 700 metri d’altezza sul mare. Il borgo è incantevole, ricco di viuzze, con chiese che racchiudono capolavori importanti, come quelle di Piero Bernini, padre di Gian Lorenzo.

Chi può approfittare?

Il fenomeno delle case a 1 euro, o poco più, ha preso piede e molti Comuni d’Italia lo stanno adottando. Oltre che in Sicilia, anche in Calabria, Puglia, Lazio e Sardegna è possibile trovare comuni che offrono l’acquisto di case con pochi spiccioli. L’importante è essere coscienti che l’acquisto di una casa a 1 euro richiederà un lavoro di ristrutturazione. Quindi occorrerà investire molto denaro per recuperare immobili spesso abbandonati da decenni. Ma anche in questo caso i bonus edilizi potrebbero incentivare queste operazioni.

Potrebbe acquistare casa a 1 euro un giovane che grazie a un finanziamento apre una struttura ricettiva. I Comuni auspicano questa soluzione. Ma anche un pensionato potrebbe cogliere questa opportunità per vivere di rendita a costi economici in un luogo splendido.

