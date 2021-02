Una novità nelle prossime settimane, farà il suo ingresso su WhatsApp. Non bisognerà meravigliarsi se una nuova funzione semplificherà il modo di usare i gruppi di WhatsApp. Attualmente, questa innovazione non è presente sull’app scaricata sui nostri smartphone ma è visibile solo ad una nicchia di persone testati con la versione beta.

Scopriamo la futura icona

Logicamente, i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di scoprire in anticipo cosa succederà tra poche settimane. Perciò, continuando a leggere questo articolo, scopriremo come funziona l’icona delle menzioni nei gruppi. Ebbene, consiste in un segno visivo a forma di chiocciola che apparirà nella home dei messaggi dei gruppi.

Dunque accanto al numero di messaggi da leggere all’interno del gruppo uscirà l’icona della menzione. In questo modo si semplifica la vita di tutti perché scopriamo subito se nel gruppo ci sono messaggi diretti.

La novità

I fruitori di WhatsApp accetteranno di buon grado questa innovazione perché non avranno più il peso di vedere quanti messaggi ci sono da leggere nel gruppo e individuare quanti diretti a se stessi. Questa novità sarà fondamentale anche per capire subito quale gruppo aprire perché all’interno è presente un messaggio diretto. Ognuno di noi, ha tanti gruppi presenti nella messaggistica di WhatsApp.

La confusione dei gruppi

Spesso diventa difficile gestire i gruppi ma si rivelano uno strumento molto utile per comunicare con più persone contemporaneamente. Ebbene, con il trascorrere degli anni, i gruppi WhatsApp hanno acquisito un ruolo centrale sia dal punto di vista lavorativo che per svago perché immediati. Spesso, però, i gruppi più numerosi diventano un vero e proprio caos perché i messaggi scambiati si sovrappongono l’uno all’altro. Di conseguenza diventa difficile seguire tutti e si corre il rischio di perdere un messaggio importante, semmai rivolto espressamente a noi.

Con questa nuova funzione, il problema non si dovrebbe più presentare perché un’icona ci avvertirà se qualcuno ci menzionerà all’interno di un gruppo. Perciò una nuova funzione semplificherà il modo di usare i gruppi WhatsApp.