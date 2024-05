Una nuova fase rialzista per i mercati potrebbe essere alle porte. Focus su Saipem

Nei giorni scorsi su queste pagine abbiamo spiegato che i ritracciamenti che di volta in volta si stanno avvicendando negli ultimi due mesi, si sposano con una possibile rotazione settoriale. Questo potrebbe far continuare l’andamento iniziato ad ottobre scorso e ipotizzare che una nuova fase rialzista per i mercati potrebbe essere alle porte. Quindi, non rimarremmo stupiti se da oggi in poi partisse una forte spinta rialzista.

Focus su Saipem

Saipem ha annunciato di aver ottenuto tre contratti in Angola per un valore di 3,7 miliardi di euro. Inoltre, la società sta organizzando incontri con investitori per valutare il lancio di un nuovo bond non convertibile e unsubordinated, in collaborazione con la sua controllata Saipem Finance International. Contestualmente, la società ha avviato il riacquisto di prestiti obbligazionari per un massimo di 380 milioni di euro. Le offerte riguardano specificamente i prestiti obbligazionari “2.625% EUR 500m Notes due 7 January 2025” e “3.375% EUR 500m Notes due 15 July 2026”, con scadenza il 28 maggio 2024 alle 17. L’operazione mira a ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, aumentando la durata media dell’indebitamento. BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank GmbH saranno i Dealer Managers, mentre Kroll Issuers Service Limited sarà il Tender Agent.

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 1,2470 e il massimo a 2,471. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato al rialzo. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 16 maggio a 2,16. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 2,087 dell’8 maggio. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 1,7589, punto dove oggi transita la media mobile a 200 giorni.

Una nuova fase rialzista per i mercati potrebbe essere alle porte: i livelli con i quali mantenere il polso della situazione