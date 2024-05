Impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro. Il caso NVIDIA

HSBC ha analizzato l’impatto complesso dell’intelligenza artificiale (IA) sull’economia, evidenziando sia i vantaggi che i potenziali svantaggi. Tra gli aspetti positivi, l’IA può aumentare l’efficienza in vari settori, con una crescita annuale stimata tra lo 0,1% e l’1,0%. Ad esempio, nel settore manifatturiero e finanziario, l’IA ha già dimostrato di migliorare i flussi di lavoro e il processo decisionale. Quale impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro?

Le cautele

Tuttavia, gli analisti avvertono dei potenziali aspetti negativi, come l’impatto sull’occupazione. L’IA potrebbe sostituire molti lavori, specialmente quelli ripetitivi, e cambiare la dinamica tra capitale e lavoro. Inoltre, l’eccessivo investimento in IA potrebbe ridurre i profitti e provocare correzioni di mercato simili a quelle viste durante la bolla delle dot-com.

HSBC ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla fiducia e all’autenticità, con l’IA generativa che rende più difficile distinguere tra contenuti autentici e fabbricati. L’uso intensivo di energia da parte dell’IA è un ulteriore problema, con potenziali impatti ambientali negativi.

In conclusione, mentre l’IA ha un grande potenziale per stimolare la crescita economica, HSBC consiglia cautela. I benefici potrebbero non essere equamente distribuiti e ci sono rischi significativi da considerare, inclusi la perdita di posti di lavoro, pressioni competitive e questioni di fiducia e impatto ambientale.

Il rappresentante dell’ottavo distretto congressuale del Massachusetts, Stephen F. Lynch, ha acquistato azioni di NVIDIA Corporation, un’azienda leader nel settore tecnologico specializzata in tecnologie di visual computing. La transazione, avvenuta il 22 maggio 2024 e resa pubblica il giorno successivo, riguarda un importo compreso tra 1.001 e 15.000 dollari e le azioni sono state aggiunte all’Individual Retirement Account (IRA) di Lynch.

NVIDIA è rinomata per le sue unità di elaborazione grafica (GPU), ampiamente utilizzate nei settori dei giochi, dell’intelligenza artificiale e dei veicoli autonomi. L’acquisto di azioni da parte di Lynch sottolinea la solida posizione di NVIDIA nel mercato e l’interesse dei legislatori per i titoli tecnologici.

Questa transazione è conforme allo STOCK Act, che richiede la divulgazione delle operazioni finanziarie dei membri del Congresso, garantendo trasparenza nella strategia di investimento di Lynch. Le attività finanziarie dei legislatori possono fornire indicazioni sui modelli di investimento, sebbene non debbano essere considerate consigli di investimento.

Impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro e studio del grafico di NVIDIA

Negli ultimi dodici mesi, NVIDIA ha registrato una crescita dei ricavi del 208,27% e un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 240,01%, riflettendo la sua forte presenza nei settori in espansione della tecnologia e giustificando la fiducia degli investitori come Lynch. Le azioni di NVIDIA vengono scambiate vicino ai massimi delle 52 settimane, indicando un sentimento di mercato positivo.

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 473,17 e il massimo a 1.064,75.L’Alligator Indicator sui vari time frame, fino all’annuale, è impostato al rialzo. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 9 maggio a 882,31. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino ai 812,54 del giorno 1 maggio. Sotto questo livello il movimento ribassista potrebbe estendersi fino a 670,31, punto dove oggi transita la media mobile a 200 giorni.

