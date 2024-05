Torniamo a parlare di vecchie console che alcuni collezionisti o semplici nostalgici potrebbero essere interessati ad acquistare. Infatti, potrebbe capitare di ritrovarsi in casa una PlayStation 2 ancora funzionante e dotata di accessori. Ormai, però, esistono molte console più all’avanguardia e si potrebbe quindi scegliere di rivenderla. Ha ancora un valore? E soprattutto, è abbastanza elevato? Proviamo a rispondere a queste domande in poche parole. Ricordiamo, come sempre, che le vecchie console possono essere rivendute anche su portali online dedicati proprio alla vendita di oggetti second hand come eBay. La nota piattaforma Vinted, invece, al momento non permette di vendere dispositivi tecnologici come tablet, cellulari, computer e appunto console.

A quanto rivendere una PS2 usata? Vediamolo subito

Secondo i siti specializzati, una PS2 al momento può essere rivenduta a circa 70 euro. Ciò vale per il modello Slim. Quello Fat, che è più vecchio, si rivende in genere a cifre minori. Ovviamente, tutto dipende anche dagli accessori. Una PlayStation dotata di due joystick, ovviamente, può essere rivenduta anche ad un prezzo più alto di 70 euro. Ecco, quindi, a quanto rivendere una PS2 Usata.

Quanto vale il primo modello in assoluto?

E invece, quanto vale una PlayStation 1 ancora funzionante e dotata di accessori? Decisamente meno. Capita che, a volte, con il tempo i modelli più vecchi di alcune console assumano un valore particolarmente elevato ma questo non è il caso della PlayStation 1, che ha avuto una diffusione enorme in tutto quanto il Mondo.

Infatti, in genere si rivende a non più di 40-50 euro nel caso di un modello sfuso. Una Playstation 1 imballata, però, può essere rivenduta anche a 200 euro, che comunque non è un prezzo elevatissimo, considerando che quando uscì costava circa 749.000 lire nel nostro Paese.

Lettura consigliata

Ecco 3 It Bag su cui investire perché il loro valore potrebbe aumentare nei prossimi anni