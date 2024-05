2 segni zodiacali cinesi che faranno faville questa settimana, una pioggia di soldi li attende

Sta per cominciare una nuova settimana, che porterà innumerevoli novità ad alcuni segni zodiacali. In merito, abbiamo già consultato l’oroscopo nostrano. A breve, invece, vedremo quello cinese. Infatti, come in molti già sanno, esistono diverse tradizioni astrologiche a cui riferirsi. Quella cinese prevede l’utilizzo del calendario lunare e assegna il segno zodiacale di appartenenza in base all’anno di nascita e non al mese. Dopo aver messo in luce questa poche ma importanti differenze, vediamo quali saranno quelli che faranno faville nella settimana che sta per cominciare. Infatti, li attenderanno soldi e successo.

2 segni zodiacali cinesi che faranno faville questa settimana: Maiale

Quali saranno i 2 segni zodiacali cinesi che faranno faville durante la settimana che sta per cominciare? Il primo è il Maiale, che avrà numerose occasioni interessanti: la prima in ambito lavorativo, dove potrà riuscire ad ottenere un avanzamento di carriera e un aumento di stipendio. La seconda, invece, riguarda gli investimenti finanziari, in merito ai quali le stelle e il pianeta Giove (simbolo di abbondanza) saranno dalla sua parte, permettendogli di ottenere notevoli risultati.

Ricordiamo che al segno del Maiale appartengono tutti coloro che sono nati negli anni 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019.

Bue/Bufalo

Il Bue/Bufalo è uno dei segni zodiacali cinesi più pazienti e previdenti in assoluto. Inoltre, è molto bravo a gestire i soldi e tende a pensare molto prima di fare delle spese, tanto da avere la fama di essere un po’ avaro. Ciò non corrisponde del tutto alla verità, poiché con i suoi amici sa anche essere molto gentile ed elargire liberalità nei momenti del bisogno.

Durante la prossima settimana, tutti i suoi sforzi a lavoro saranno presto ricompensati con una grande fortuna. Sarà per loro il momento propizio di investire non soltanto nei vari asset, ma anche nell’acquisto di un immobile. Insomma, è il momento di raccogliere tutti i frutti che ha seminato durante gli scorsi mesi. Al segno del Bue appartengono tutti coloro che sono nati negli anni 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021.

