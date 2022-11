Una meravigliosa località da visitare per passare un weekend, consigliata in ogni stagione

Dove si può andare in vacanza in autunno o in inverno? Da tante parti, soprattutto se si sanno cogliere le occasioni giuste.

Servono un paio di giorni liberi, quelli che in genere si hanno nel weekend. Una località dove non faccia troppo freddo, quantomeno in genere. E magari un aeroporto vicino alla destinazione finale se si parte da molto lontano.

Una meravigliosa località da visitare in tutte le stagioni

La soluzione giusta potrebbe essere la città di Siracusa. Se si parte da Nord ci si può appoggiare all’aeroporto di Catania, uno dei principali scali italiani. La destinazione è raggiungibile anche con voli low cost. E si trova a meno di un’ora d’auto dal punto in cui si immagina di passare la breve vacanza.

Dove andare per un fine settimane in inverno o in estate?

Tra le aspettative c’è anche quello di non trovare mai un clima rigido. come si potrebbe trovare più a Nord. Neanche normalmente in inverno.

Anzi forse andarci lontano dall’estate consente di godersi di più la bellezza di una località che ha molto da offrire. Anche per una possibile minore presenza turistica rispetto all’estate.

Molti avranno sentito, in particolare, parlare dell’isola di Ortigia. Collegata alla terra ferma da due ponti, è una porzione di terra posta sul Mar Ionio e che convenzionalmente si fa corrispondere al centro storico di Siracusa, di cui fa parte.

Visitarla a piedi è una fantastica esperienza. Si parla un luogo in cui si respira a pieni polmoni la sua storia millenaria.

Tantissimo da vedere

Tanti angoli sono testimonianze fedeli di un passato importante, raccontato anche da una lunga serie di monumenti che affascinano chiunque visiti questo luogo. Si avrà quasi un’escursione tra i secoli, per effetto di edifici e costruzioni che raccontano le innumerevoli popolazioni che hanno scritto la storia del luogo.

Da ciò che resta di alcuni templi di epoca Greca (come quello di Apollo) al Duomo in stile barocco. Tra i luoghi simbolo della zona si possono citare la Fonte Aretusa e il Castello Maniace L’elenco è davvero lungo. E sulla terraferma, quindi al di fuori di Ortigia, ci sono il Teatro Greco (risalente al V secolo) e l’Orecchio di Dionisio. Quest’ultima è una grotta artificiale, ricavava in un’antica cava di pietra denominata latomia del Paradiso.

Altri luoghi da visitare nelle vicinanze

Il territorio siciliano custodisce tante bellezze. Chi sceglie di visitare Ortigia e Siracusa, potrebbe cogliere anche l’occasione per fare un giro nella vicina Catania. Città che non ha bisogno di presentazioni e che merita sempre di essere visitata.

Si potrebbe anche considerare l’idea di recarsi ad Enna per conoscere il suo castello.

Chi, invece, preferisse destinazioni più invernali, appena oltrepassato lo Stretto potrebbe conoscere un luogo con caratteristiche uniche al Mondo. Il riferimento è a Gambarie, dove si scia guardando il mare tra la Calabria e la Sicilia.

E a volte è davvero difficile indicare solo una meravigliosa località da visitare per passare un fine settimane. L’ideale, ed è scontato dirlo, è visitarne il più possibile.