Ci stiamo tutti preparando a salutare il 2021, ma prima bisogna passare attraverso il periodo delle feste. Si tratta di un momento particolare, di gioia e di vicinanza alla famiglia, ma anche piuttosto impegnativo, pieno di cene con amici e colleghi.

Cerchiamo, quindi, di capire se queste ultime settimane ci porteranno fortuna oppure se incontreremo difficoltà. Secondo l’oroscopo, c’è un segno in particolare che finirà alla grande questo 2021. Come vedremo, infatti, una marea di amore e denaro sta per colpire questo fortunatissimo segno zodiacale a fine anno.

Ecco il fortunato

Ci sono buone notizie per coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione. Gli ultimi scampoli del 2021 porteranno infatti molta fortuna. Iniziamo dal lato economico, che garantirà ottime soddisfazioni a questo segno.

Lo Scorpione, infatti, riuscirà a guadagnare molto, o comunque preparerà la strada per grandi introiti. Innanzitutto, sarà molto focalizzato a lavoro prima dell’arrivo delle vacanze. Lavorerà, quindi, con una concentrazione straordinaria, uno sprint finale che non passerà inosservato.

Sarà perciò notato dai suoi superiori, che molto probabilmente gli daranno un bonus di fine anno oppure gli faranno intendere che dal 2022 potrebbe arrivare un aumento di stipendio.

La fortuna professionale arriverà forse anche grazie ad un secondo lavoro, che lo Scorpione deciderà di iniziare a fianco del principale. Questo secondo impegno gli darà una soddisfazione professionale pari a quella del primo lavoro e gli garantirà tanti introiti aggiuntivi.

Insomma, lo Scorpione avrà un bel po’ di soldi per fare i regali di Natale quest’anno. Ci sono, però, altre novità molto positive, soprattutto sotto il profilo romantico. Durante le cene e le serate con gli amici tipici delle feste potrebbe arrivare una bellissima sorpresa.

Infatti, è probabile che lo Scorpione incontrerà una persona che lo colpirà subito. Sarà un colpo di fulmine che farà invaghire lo Scorpione, che poi avrà l’occasione di passare il Capodanno con questa persona. Quello sarà il momento per giocarsi bene le proprie carte e magari iniziare una relazione.

Lo Scorpione che invece si trova già in una relazione avrà un fine anno più movimentato. Potrebbero, infatti, sorgere delle incomprensioni in questi giorni, che potrebbero portare a qualche piccolo litigio. Per fortuna, però, tutto si risolverà per il meglio entro Natale e le feste saranno un momento di armonia nella coppia.

