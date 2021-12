A parte il periodo estivo, è proprio ora che probabilmente si consumano più ostriche. Deliziose e dal sapore del mare, le ostriche hanno anche la reputazione di essere afrodisiache. Anche se al momento non c’è alcuna conferma dalla comunità scientifica, è sempre una buona scusa per gustarle in compagnia.

In genere le ordiniamo al ristorante tra i vari crudi di mare, ma possiamo assaporarle anche a casa. L’importante è conoscere tutti i segreti per poter acquistare delle ottime ostriche senza avere sorprese. Così da evitare eventuali intossicazioni alimentari, ma è fondamentale sapere anche come aprirle.

Ecco come aprire le gustose e succulente ostriche a casa senza il coltello e farle assaporare agli ospiti

Infatti spesso troviamo ottime offerte in pescheria per una cassettina di ostriche fresche. Solo che non avendo gli strumenti professionali per aprirle desistiamo dal comprarle. Se siamo dei veri appassionati, forse conviene fare questa spesa e comprare il coltello apposito. Ma se le consumiamo solo ogni tanto durante le feste o per toglierci uno sfizio, sarebbe una spesa inutile.

Oggi vedremo come aprirle con degli utensili che abbiamo già in casa. Ricordiamoci sempre però che la sicurezza viene prima di tutto. Non cimentiamoci nella loro apertura senza assicurarci di non ferirci.

Cosa usare al posto del coltello professionale

Al posto del coltello apposito possiamo usare un normale coltello da portata in acciaio. Hanno la lama abbastanza larga e la punta arrotondata, il che ci è d’aiuto per l’apertura. Ma lo strumento più utile sarebbe il famoso coltello da formaggio.

Lo abbiamo tutti in casa e probabilmente non l’abbiamo mai usato prima d’ora. Ci è stato regalato in un set di posate oppure come accessorio con una forma di formaggio. Ora finalmente troveremo il modo di utilizzarlo.

Prendiamo un canovaccio da cucina in cotone e ripieghiamolo un paio di volte. Questo ci permetterà non solo di avere una buona presa ma anche di proteggere le dita. Il guscio delle ostriche è molto duro e potrebbe capitare che il coltello sfugga e ci ferisca.

Teniamo con il canovaccio l’ostrica

Posizioniamo la parte piatta verso l’alto. L’ostrica deve avere la parte più stretta, detta della cerniera, rivolta verso di noi. Inseriamo la punta del coltellino nella cerniera, facciamo un po’ di pressione per farla entrare. Sbecchiamo leggermente la cerniera facendo saltare un pezzettino del guscio.

Ora possiamo inserire di nuovo il coltello, fare pressione verso l’alto finché non sentiremo un piccolo tac. Le due parti si saranno separate, facciamo scorrere il coltello a destra e a sinistra per staccare il muscolo.

Apriamo l’ostrica ripulendo eventuali pezzettini di guscio nella conchiglia. Annusiamola per assicurarci che sia fresca e non sia andata a male e siamo pronti per servirla.

Quindi, ecco come aprire le gustose e succulente ostriche a casa senza il coltello e farle assaporare agli ospiti. Ora che conosciamo questo metodo, potremo acquistarle per servirle alla cena della Vigilia con un buon vino.

