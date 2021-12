Non solo in estate ma anche in inverno il giardino cosi come l’orto hanno bisogno di cure e attenzioni. I lavori cambiano di stagione in stagione. Ad esempio, in questo periodo bisogna coprire le piante per proteggerle dal freddo, preparare il terreno per la semina primaverile ed eliminare le erbacce che potrebbero rovinare le colture. Ma ancora, ci si dedica alla manutenzione degli attrezzi e si controlla che gli afidi e i parassiti non attacchino le piante. Insomma c’è sempre un bel da fare.

Non dimentichiamo che proprio in questo periodo possiamo piantare dei bulbi molto resistenti, che in primavera coloreranno e riempiranno il nostro giardino di fiori.

Le scelte potrebbero essere tante, ma oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di due piante in particolare: il Giacinto e il Crocus. Un tripudio di fiori colorati ci attende in primavera se piantiamo adesso questi bulbi resistenti e facili da coltivare.

Iniziamo con il Giacinto. Pianta amata per i suoi fiori e per il suo intenso profumo. Proviene dall’Asia Minore e della zona del Mediterraneo, questo fiore è dotato di un bulbo compatto da cui fuoriescono degli steli carnosi, lineari e di colore verde brillante. I fiori sono molto scenografici, campanulati e di vari colori.

I bulbi del Giacinto si trapiantano in autunno e fino a dicembre. Si utilizza un terreno (misto a sabbia e torba) leggero, fertilizzato e ben drenato.

Facciamo attenzione a maneggiare i giacinti poiché i bulbi potrebbero essere tossici; utilizziamo quindi un paio di guanti. Devono essere interrati ad una profondità di circa 10 o 15 centimetri e distanziati l’uno dall’altro di circa 15 centimetri.

Dopo averli ricoperti di un leggero strato di terra provvediamo a proteggerli dal freddo aggiungendo delle foglie secche.

I bulbi della pianta del Crocus

Il Crocus è una pianta bulbosa perenne che si distingue per la sua eleganza e la sua bellezza. Le foglie sono caratterizzate da un colore verde lucido, mentre i fiori hanno la forma di una coppa e sono molto ornamentali.

Si trapianta di solito tra settembre e dicembre, in un terreno morbido e ben drenato. La profondità deve essere di circa 8 o 10 centimetri, il terreno leggermente bagnato. Facciamo attenzione alla quantità di acqua utilizzata perché si potrebbero provocare dei pericolosi ristagni di acqua.

Infine si consiglia di posizionare i bulbi al sole, a patto che le temperature non siano troppo elevate.

