L’oroscopo ci accompagna in ogni periodo dell’anno ed è qualcosa in cui moltissimi credono. Affidarsi alle sue previsioni significa riporre speranza nel futuro, in attesa che la situazione personale migliori o si consolidi.

Il denaro e i sentimenti sono particolarmente cari ai Lettori che volessero sentirsi meglio sapendo che questi fattori non mancheranno. L’inizio estate ha portato tante opportunità ai segni zodiacali, con alcuni che l’hanno fatta da padroni.

Alcuni potranno continuare a festeggiare, perché una fortuna sfacciata riempirà le tasche anche nei prossimi giorni. Ecco, dunque, cosa ci attende nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio secondo gli astri.

Venere in Gemelli porta problemi a un segno

Questa settimana appena iniziata vede il Pianeta dell’amore stazionare nel segno dei Gemelli. Questo condizionerà i segni zodiacali, soprattutto dal lato sentimentale. Alcuni avranno delle difficoltà di coppia; su tutti il Sagittario.

Il segno di Fuoco governato da Giove non passerà un periodo tranquillo a causa dell’opposizione di Mercurio e dello stesso Venere. Per giunta, già da oggi metterà i bastoni tra le ruote anche la Luna. In amore si preannuncia agitazione e qualche turbamento di troppo. Si affronteranno litigi e discussioni in abbondanza, anche sul lavoro. Perlomeno, dal weekend dovrebbe migliorare la situazione, con la Luna che passa finalmente dalla sua parte.

Una fortuna sfacciata riempirà le tasche di questi 3 segni zodiacali che riceveranno denaro e amore a luglio

Che splendido periodo è questo per il segno dell’Ariete! Tutto sembra girare nel verso giusto e rafforzare il momento propizio. Giove e Marte al proprio fianco doneranno la forza necessaria per affrontare ogni sfida al varco. Da tenere d’occhio le giornate di oggi, venerdì e sabato, con la Luna favorevole. Sul lavoro ci si potrebbe togliere una bella soddisfazione, mentre in amore si potrebbero fare nuovi incontri.

Anche il Leone seguirà la scia dell’Ariete e andrà a mille in questi giorni. Ben quattro pianeti lo appoggiano: Marte, Mercurio, Giove e Venere saranno un poker fortunato nella mano. Le preoccupazioni di inizio anno sembrerebbero ormai alle spalle. Sia il lavoro che l’amore porteranno novità gradite; il fine settimana si prospetta particolarmente romantico.

Se Ariete e Leone faranno faville, le vere superstar della settimana saranno i Gemelli. Volgendo lo sguardo in alto si vedrà aprirsi un cielo magnifico e limpidissimo. Non solo la congiunzione di Venere e Mercurio, ma anche il favore di Giove e Marte prometteranno bene. Ottime notizie al lavoro, ma ancora meglio i sentimenti, che potrebbero tenerli in fermento per tutta l’estate.

