Marte in Toro e la Luna in Bilancia inondano di fortuna sfacciata questi 3 segni zodiacali che avranno successo

La prima settimana di luglio è iniziata al top per alcuni segni zodiacali, grazie al transito di Giove in Ariete. La presenza del Pianeta della fortuna per eccellenza è molto influente, così come Marte e la Luna.

Se Giove rappresenta la prosperità economica, Marte è simbolo della carica positiva e della determinazione, mentre la Luna determina il nostro comportamento in relazione alle situazioni ed alle persone che ci circondano.

Questo significa che Marte e la Luna influenzeranno positivamente le nostre giornate, dandoci quella spinta che ci serviva. La congiunzione astrale tra Marte, Luna e Giove, poi, significa solo una cosa. Fortuna sfacciata, sotto tutti i fronti.

Ne saprà qualcosa il Gemelli, uno dei segni non particolarmente fortunati quest’anno, almeno sino a questo momento. Infatti, con il transito di Marte in Toro e la Luna in Bilancia, il Gemelli saprà rivalersi. Ma non è l’unico a beneficiare della triade fortunata.

Gemelli, Cancro e Leone al top

Per la nuova settimana di luglio, che va dal 4 al 10, i segni splendenti saranno proprio il Gemelli, il Cancro e il Leone. I tre segni che governano i mesi estivi. Marte transiterà nel Toro proprio agli inizi della settimana, mentre la Luna farà il suo ingresso nella Bilancia verso metà settimana.

La presenza di Marte sarà estremamente positiva, e non solo per il Toro che, finalmente, avrà una scossa dal suo periodo di stallo. Il Gemelli avrà modo di rivalersi sulle questioni irrisolte e sul lavoro. Se vi è stata qualche discussione con un amico o con il partner, arriverà il momento di rivedere le proprie posizioni.

In ambito professionale, invece, la voce del Gemelli è stata messa a tacere per troppo tempo. Arriverà il giorno in cui tutte le orecchie saranno tese verso chi è nato sotto questo segno. Finalmente, caro Gemelli. È stato difficile non parlare, no?

Anche il Cancro ha avuto dei periodi altalenanti. Non sempre in forma, ultimamente, il Cancro ha dovuto avere a che fare con questioni riguardanti le finanze. Ma la triade strizza l’occhio e arriverà tanto successo. Questo significa che il Cancro potrà tornare a respirare, mentre andrà alla grande in amore.

Marte in Toro e la Luna in Bilancia inondano di fortuna sfacciata questi 3 segni zodiacali che avranno successo

Il Leone, invece, è uno dei segni più fortunati di quest’anno. Sta continuando la sua scalata verso il podio. Marte nel Toro e la Luna nella cara Bilancia rimarcheranno questo suo successo. Potrà continuare a dormire sonni tranquilli, il Leone.

La sua intraprendenza è la sua arma vincente. Gli astri premiano chi non si arrende facilmente e chi resiste a denti stretti e il Leone è stato uno di quelli. Successo in amore è previsto per questa nuova settimana di luglio. Chissà, magari sarà proprio la settimana fortunata per incontrare l’anima gemella.

