La camera dei bambini ma anche dei ragazzi più grandi è un luogo importantissimo. È in questa stanza infatti che i più piccoli passano la maggior parte del loro tempo libero in casa.

È essenziale dunque personalizzarla in modo da creare un piccolo rifugio, un luogo in cui possono trascorrere il tempo da soli o in compagnia dei propri piccoli amici.

Bastano pochi passaggi per arredare la cameretta dei bambini in modo da creare il loro spazio preferito.

Trovare un posto per ogni cosa

Dedicare uno spazio specifico per ogni oggetto aiuta a semplificare le cose. Trovare un cassetto o una scatola dedicata e riponendo le cose sempre nello stesso luogo aiuta i bambini sia nella ricerca dei giocattoli, rendendoli così autonomi, che semplificando la noiosissima messa in ordine quotidiana.

Tante foto di amici e famiglia

Le foto dei momenti speciali o divertenti rendono unica una stanza e contribuiscono a creare un ambiente accogliente e ricco di emozioni. Si consiglia dunque di appendere foto di famiglia o foto dei bambini con i propri amici alle pareti. Sarà così che i muri racconteranno la loro storia.

Rinnovare sempre

Ogni due mesi sarebbe buona abitudine tirare fuori tutti i vestiti dall’armadio e fare tre pile. Una per le cose da tenere, una per quelle da riciclare e la terza per quelle da regalare. Questo consentirà di avere sempre pieno controllo dell’armadio che, specialmente nei bambini, rischia di riempirsi di cose inutili e ormai piccole.

Una camera a zone

Considerando gli spazi disponibili, è possibile dividere la camera in zone separate a seconda dell’attività. I libri e il computer in un angolo assieme a tutte le cose che richiedono la concentrazione. In un’altra zona dedicare lo spazio ai giochi, strumenti musicali e accessori vari. Infine, lasciare libera la zona intorno al letto che deve essere quella dedicata al relax.

È il momento delle pulizie di Pasqua, bastano pochi passaggi per arredare la cameretta dei bambini in modo da creare il loro spazio preferito.