In Puglia si fa il bagno fino ad ottobre solitamente. Per qualche giornata di relax di fine estate o in qualunque altro momento dell’anno la masseria è una location ideale.

Scegliendo di trascorrere una giornata o un weekend in Puglia, le dimore di campagna non possono che essere la meta ideale. Sia per una gita con i bambini che per un viaggio di coppia le masserie riescono a conciliare ogni esigenza e senza spendere cifre da capogiro.

Le migliori masserie in Puglia per vacanze economiche ma di lusso

Sono tutte restaurate rispettando la struttura originale e le sue caratteristiche. L’arredamento è adeguato agli ambienti, elegante ma senza fronzoli. Prenotare nelle masserie del Salento e della Puglia intera significa fare una scelta vincente.

Questi luoghi di charme nascono dal connubio perfetto tra tradizione contadina, eleganza e lusso non ostentato.

Un esempio è la Masseria Torre Coccaro a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. Il personale qualificato fa della cultura dell’accoglienza un must. Ogni dettaglio è curato per regalare agli ospiti momenti di relax indimenticabili. La struttura ha mantenuto la struttura originale e ospita una chiesetta, una piscina a sfioro e offre la possibilità dell’idromassaggio all’aperto. Perfetta per una fuga di coppia.

Un altro gioiello si trova un po’ più a nord, a Polignano a Mare. Parliamo della Masseria Le Torri. Si tratta di una struttura in legno e pietra incastonata in mezzo agli uliveti secolari. I dettagli sono minimal e razionali ma ben integrati nel contesto rurale. Molto graditi dagli ospiti sono i tour gratuiti in bicicletta attraverso le campagne circostanti. È possibile prenotare anche delle lezioni di cucina pugliese, laboratori per creare il sapone all’olio d’oliva o passeggiate a cavallo. La cucina è deliziosa, con prodotti freschi e ben presentati da gustare anche a colazione.

Polignano, Ostuni e la Valle d’Itria

Vicino Ostuni si trova una meravigliosa masseria del 1.500, Masseria Cervarolo. Questa struttura integra al suo interno dei trulli. Siamo infatti nella Valle d’Itria e qui troviamo una piscina posizionata in un angolo suggestivo e naturale e adatta anche per i bambini. La pulizia è ottimale e le camere in stile rural chic non deludono. Queste sono alcune tra le migliori masserie in Puglia, ma ci sono innumerevoli altre offerte anche più costose. Qui cerchiamo di conciliare un buon rapporto qualità prezzo.

In collina, a cavallo tra lo Ionio e l’Adriatico, troviamo Masseria Camarda a Ceglie Messapica. Un agriturismo con trulli che produce e offre alimenti a km 0 e biologici. È possibile gustare estratti di fico d’india, vino primitivo, ortaggi e frutta appena colti in un ambiente ben recuperato e accogliente. Un angolo di privacy e relax, ideale per un fine settimana in cui si voglia staccare la spina.

Santa Maria di Leuca e le Maldive del Salento

Nella parte più meridionale della Puglia troviamo due proposte con un’ottimo rapporto qualità prezzo. La Masseria Galatea ad Alessano è un agriturismo con tipica corte interna dove normalmente si cena. Il ristorante offre prodotti locali magistralmente preparati ed esaltati. Le camere sono ampie ed arredate con il consueto gusto che non ostenta eccessi. Sempre in zona troviamo la Bio Masseria Santa Lucia. Un luogo magico perfettamente recuperato che accoglie in quelle che erano antiche stalle, luoghi di lavoro dei massari e abitazioni dei coloni. Anche questa masseria fortificata dispone di un’ampia corte dove consumare i pasti nella bella stagione. Faceva parte di un antico insediamento di Monaci Basiliani e custodisce nella torre una chiesetta con affreschi del tempo.

