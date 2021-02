In questo articolo approfondiremo la conoscenza di una sostanza commestibile che è anche una garanzia di bellezza per capelli, viso e corpo: il burro di Karité.

Un’ottima maschera per i capelli

Si consiglia di applicare una noce di burro la sera prima di andare a dormire, spalmarla fino alle radici, avvolgere i capelli in un panno caldo e lasciare agire.

Dopo circa venti minuti, onde evitare di macchiare il cuscino, è bene sciacquare i capelli. Il burro di karitè agirà per tutta la notte finché la cheratina l’avrà assorbito completamente.

Andiamo ad analizzare perché, dunque, sia una vera e propria garanzia di bellezza per capelli, viso e corpo, il burro di karité:

a) è un eccellente prodotto cosmetico naturale: è ricco di vitamina A e vitamina B, idrata, nutre, protegge, lenisce e cicatrizza;

b) contiene una gran quantità di componenti che creano un film protettivo sulla pelle, la difendono dalle aggressioni esterne lasciandola morbida, profumata ed elastica;

c) è consigliato per rendere più tonica l’epidermide del viso e quella delicata del contorno occhi;

d) si può tranquillamente sostituire alle creme di uso comune per il corpo per il viso ed anche per le mani. Aiuta, inoltre, a restituire nutrimenti ai capelli secchi e danneggiati;

e) allevia il prurito e può essere applicato su piccole irritazioni, eruzioni cutanee e sulle punture d’insetto;

f) le donne incinte possono utilizzarlo come crema da applicare sul pancione per la prevenzione delle smagliature;

g) gli uomini possono utilizzarlo come crema da barba ed è in grado di rimarginare eventuali taglietti conseguenti alla rasatura.

Dove trovarlo

Questo prodotto è reperibile in erboristeria, nei negozi di prodotti biologici. Nonché nei negozi online.

Si consiglia di fare attenzione all’etichetta dei prodotti acquistati online e controllarne sempre il grado di qualità, prediligendo il grado Premium.

Attenzione anche all’INCI, che deve contenere come unico ingrediente il butyrospermum parkii butter o shea butter in inglese.

A tutti gli effetti una garanzia di bellezza per capelli, viso e corpo, il burro di karité.