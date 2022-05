Ormai le vacanze estive non sono più lontane e per qualcuno arriveranno persino già a giugno. Dunque è arrivato il momento di organizzare un bel viaggio alla scoperta di qualche bellissima località.

L’Italia per fortuna regala una quantità enorme di mete favolose, tra splendidi borghi appoggiati sul mare cristallino e località dove godere al massimo della natura durante la bella stagione.

Oggi diamo un consiglio dando indicazioni che riguardano un’intera regione. Essa può essere visitata in circa una settimana, vedendo tutte le cose più importanti che ha da offrire. Si tratta di una favolosa meta italiana da visitare tutta in un unico viaggio quest’estate.

La regione ricca di bellezze di ogni tipo

Ogni regione italiana ha le sue location imperdibili ed oggi noi approfondiamo soprattutto la conoscenza del Piemonte. Questa regione del nord ovest comprende alcune zone famosissime ed altre invece molto sottovalutate, ma tutte meritano di essere visitate.

Possiamo iniziare il nostro viaggio dal sud della regione, arrivando in macchina oppure in aereo all’aeroporto di Levaldigi. Qui possiamo iniziare a visitare alcune delle cittadine più caratteristiche della provincia di Cuneo. Possiamo stare in hotel a Fossano, piccola città con un bel centro storico e con un castello assolutamente da vedere. Si può poi passare ad altri bei borghi cuneesi come Saluzzo, cittadina vicinissima al Monviso e con un piccolo, ma affascinante, centro storico.

E poi si deve per forza andare a nord di Fossano, nelle Langhe, ad assaggiare un po’ di buon vino rosso ed a fare un bel pranzo tra le colline. Consigliamo anche di fare un salto alle due città più importanti del luogo, ossia Bra ed Alba.

Una favolosa meta italiana da visitare in una settimana e che ci farà godere al massimo dell’estate

Dal cuneese possiamo poi spostarci al capoluogo, ovvero Torino. Passiamo almeno una giornata intera in questa cittadina che regala tanti bellissimi monumenti, tra cui segnaliamo le bellissime piazze Castello, Vittorio e San Carlo, che ci tufferanno in un attimo nell’Italia sabauda appena riunificata.

Concludiamo poi il nostro viaggio a Nord, visitando i laghi Maggiore e d’Orta. Quest’ultimo in particolare è molto caratteristico, con la sua bellissima isoletta assolutamente da visitare, chiamata Orta San Giulio. Approfittiamo di queste località per fare qualche escursione nella natura.

A fine viaggio possiamo poi ritornare a casa. Per chi è venuto in aereo, invece di tornare a Levaldigi può direttamente passare in Lombardia e prendere l’aereo del ritorno a Malpensa.

Lettura consigliata

Questi luoghi lontani dal turismo di massa promettono un’estate stupenda e rilassante