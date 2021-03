Sempre più italiani preferiscono leggere un ebook al posto del classico cartaceo. Il formato digitale, infatti, presenta molti vantaggi rispetto a quello tradizionale, tra cui il costo e la comodità. E proprio per venire incontro a questi nuovi bisogni dei Lettori, oggi spiegheremo come scaricare gratuitamente centinaia di ebook da siti tanto comuni quanto insospettabili.

Il libro del futuro

Sembra che anche i nostalgici della carta dovranno abituarsi a vedere sempre più ebook in giro. Del resto i vantaggi di questi ultimi sono parecchi, in primis un risparmio economico. Il costo di un libro tradizionale si aggira infatti intorno ai 20 euro, una cifra ingente se messa a confronto con un prezzo medio di 3,90 euro sul web.

Questo dato diventa ancora più interessante nel momento in cui si scopre che è possibile scaricare tantissimi titoli gratis da alcuni siti insospettabili. Uno tra questi è quello della Mondadori, la famosissima casa editrice italiana. All’interno del suo store online è possibile, infatti, trovare decine di migliaia di ebook a costo zero. Per quanto sia estremamente difficile trovare le ultime novità editoriali, l’ampiezza del catalogo è talmente vasta da risultare interessante.

Centinaia di ebook gratis grazie a questo semplice trucco

Il secondo sito in cui è possibile scaricare ebook gratis è Amazon. Nella sezione del Kindle Store è possibile visualizzare una categoria dedicata, totalmente a costo zero. Trovare questa pagina entrando direttamente sul sito non è facile, ma con un piccolo trucco si può riuscire nell’impresa.

Una volta aperto Google, basta semplicemente digitare sulla barra di ricerca le seguenti parole chiave: “Kindle store ebook gratis”. Poi cliccare sui primi risultati. In poco tempo si potranno scaricare oltre 50.000 libri gratis.

Detto questo, abbiamo spiegato, dunque, in che modo è possibile avere a disposizione centinaia di ebook gratis grazie a questo semplice trucco.