Una pianta dalle foglie di un verde brillante. Ecco la pianta sempreverde e per principianti che desiderano una casa green. Oggi vedremo come prendersi cura di questa sensazionale pianta, di quante volte bisogna annaffiarla e di quanto concime ha bisogno. Ma soprattutto è una pianta che non costa moltissimo, anzi il suo prezzo in commercio è veramente onesto. E quindi non bisogna farsela scappare dalle mani.

La pianta sempreverde e per principianti che desiderano una casa green

La pianta di cui stiamo parlando è la Zamioculcas zamiifolia, chiamata anche la pianta ZZ. Questa è una pianta succulenta che non richiede grandi attenzioni, per questo è perfetta per tutti coloro che vogliono un po’ di verde in casa, ma sono alle prime armi.

Questa pianta ama stare al caldo, infatti il suo clima perfetto è tra i 15 gradi e i 30 gradi. Non è una pianta che ama l’umidità, quindi al contrario di altre piante non sarà necessario nebulizzarla ogni giorno. Ma da marzo a ottobre avrà bisogno di un po’ di concime ogni 20 giorni.

È una sempreverde veramente versatile. Ama la luce del sole, ma non in modo diretto. Quindi deve ricevere i raggi del sole indirettamente. Per farla crescere, il sole non dovrà mai toccarla. Per quanto riguarda l’acqua anche qui c’è una fantastica sorpresa. Infatti non ha bisogno di tantissima acqua. E riesce a vivere anche senza di questa. Ovviamente per un periodo limitato di tempo. Bisogna annaffiarla solo quando il terreno è secco. Ma d’inverno avrà bisogno di meno acqua rispetto l’estate. In Tanzania questa pianta viene usata anche come pianta curativa.

Quindi se si è alle prime armi, ma si desidera lo stesso una casa verde e piena di piante, la ZZ è quella perfetta d’avere in appartamento.

