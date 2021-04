Tutti sappiamo che una dieta vegetariana, e anche vegana, per noi umani è perfettamente salutare e può essere seguita con ottimi risultati da ciascuno di noi, naturalmente se bilanciata ed equilibrata.

Ma vale la stessa cosa anche per i nostri amici a quattro zampe?

Molti proprietari di cani e di gatti si sono chiesti se sia possibile proporre una dieta vegetariana anche ai loro amici a quattro zampe. In particolare, questa alternativa è diventata molto diffusa per i cani.

Ma è veramente possibile nutrire il proprio cane con una dieta vegetariana? Oppure rischieremmo di compromettere la sua salute?

La risposta di molti veterinari è: una dieta vegetariana per il cane è possibile, ma a queste condizioni.

Consultarsi con un veterinario

Ovviamente la prima regola se vogliamo proporre questa tipologia di dieta al nostro cane è quella di rivolgerci al nostro veterinario che ci saprà consigliare come procedere nella maniera migliore.

È importante però sapere che una dieta vegetariana per cani è più difficile da programmare rispetto a una dieta vegetariana per noi umani.

È quindi fondamentale seguire i consigli professionali di un veterinario.

Esiste però una semplice regola che vale sempre quando ci apprestiamo a preparare la dieta dei nostri animali.

Evitare il fai-da-te

Evitiamo di creare da noi una dieta vegetariana per il nostro cane. È molto difficile creare il mix di nutrienti adatto per il nostro cane con gli ingredienti che abbiamo in casa.

In commercio esistono dei mangimi già pronti anche per cani vegetariani che sono stati integrati con tutti i nutrienti necessari. Questi mangimi sapranno fornirci un’alternativa salutare rispetto alla tipica dieta onnivora dei cani. Naturalmente sempre dietro consiglio veterinario.

Se il nostro cane ama frutta e verdura, possiamo dargliela in quantità ragionevoli, ma attenzione: mai e poi mai dare le cipolle al cane, per lui sono un veleno. Ecco un approfondimento in proposito.