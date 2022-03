Diciamocelo. Il meteo ci ha fregato davvero bene.

Fino a qualche giorno fa ci erano state regalate delle bellissime giornate di sole, tiepide e dal sapore primaverile.

Nel giro di qualche ora invece siamo ripiombati nel freddo e nel gelo, neanche il tempo di indossare un cappottino un po’ più leggero.

È così che la cosa migliore da fare, quando ci si annoia, è darsi da fare in cucina.

Magari per preparare qualcosa di goloso adatto anche ai più piccini, da consumare per merenda con un thè o una tisana.

Tuttavia, anche per la colazione non dobbiamo assolutamente escluderli.

Sono infatti una coccola gustosa questi biscottini al limone croccanti ma dal cuore tenero, che si scioglie in bocca. Vediamo come prepararli.

Una lista della spesa super economica

La bella notizia in questo caso è che, oltre a essere fantastici nel gusto e nella consistenza, richiedono davvero pochissimo tempo e una spesa minima.

Addirittura, potremmo già avere in casa tutto il necessario per prepararli.

Ecco gli ingredienti per l’impasto:

270 grammi farina 00;

80 grammi di zucchero;

30 grammi di mandorle tritate finemente;

100 grammi di burro;

50 ml succo di limone;

buccia grattugiata di 1 limone;

1 uovo;

mezza bustina di lievito per dolci;

sale;

zucchero semolato;

zucchero a velo.

Questi due ultimi ingredienti ci serviranno per la super-copertura che darà una croccantezza incredibile ai nostri biscottini al limone.

Scopriamo ora i semplici passaggi.

Una coccola gustosa questi biscottini al limone croccanti fuori e morbidi dentro, economici e pronti in 15 minuti

Prepariamo una ciotola in cui versare lo zucchero semolato, il burro e la buccia del limone.

Iniziamo quindi a lavorare l’impasto con le fruste elettriche a velocità minima, aggiungendo subito dopo il succo e l’uovo e proseguiamo.

Con delicatezza aggiungiamo la farina, il trito di mandorle, il lievito e infine un pizzico di sale.

Quando il composto sembra essere quasi omogeneo, possiamo anche abbandonare le fruste e finire di impastare a mano.

Copriamo il panetto ottenuto con della pellicola e lasciamo riposare in frigo per circa 3 ore o in freezer per 45 minuti.

A questo punto prepariamo delle palline, passiamole prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo.

Ora disponiamole sulla teglia rivestita di carta forno ed inforniamo in forno preriscaldato e statico a 180 gradi.

Un profumino delizioso inizierà a diffondersi e nel giro di soli 15 minuti i nostri biscottini saranno pronti per essere gustati.

