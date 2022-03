Alle ore 18:16 della giornata di contrattazione dell’1 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.826

Eurostoxx Future

3.735

Ftse Mib Future

24.225

S&P 500 Index

4.306,93.

La tendenza ribassista dei mercati continua e di giorno in giorno tende a rafforzarsi.

Procediamo per gradi.

Fino a giugno le probabilità saranno a favore di ulteriori ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 25 febbraio.



La tendenza ribassista dei mercati continua a fare effetto e i prezzi crollano. Dove sono diretti?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.470. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.226.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.923. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.119,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 25.625. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 26.735.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.379. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.384.

Quali sono gli obiettivi temporali del ribasso in corso?

Le prossime date di setup saranno le seguenti:

7,9,17 e 28. La più importante è proprio il 28 marzo.

Di seguito gli obiettivi di prezzo:

Dax Future

Obiettivo primo: 14.000

secondo: 12.746

terzo: 10.558.

Eurostoxx Future

Obiettivo primo: 3.760

secondo: 3.400

terzo: 2.700.

Ftse Mib Future

Obiettivo primo: 23.700

secondo: 21.100

terzo: 16.400

S&P 500 Index

Obiettivo primo: 4.340

secondo: 4.050

terzo: 3.600

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Ai primi prezzi del 2 marzo aprire SHORT sugli indici analizzati.

Quale movimento attendere per domani?

Continuano gli alti e bassi e questo rende le previsioni di giorno in giorno davvero difficili e poco attendibili. Per questo motivo riteniamo che sia difficile stabilire con elevate probabilità cosa possa accadere nella giornata di contrattazione di domani. Infatti, le variabili in gioco sono tante e anche contrastanti, anche se solitamente in una tendenza ribassista, si dovrebbe aprire in rimbalzo per poi lasciare spazio a nuove vendite.

