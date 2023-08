Mangiare spendendo meno di 5 euro? Si può: ecco 2 gustose e freschissime ricette estive ed economiche tutte da provare

In estate non abbiamo voglia di passare ore ed ore davanti ai fornelli preparando pietanze elaborate. Con il caldo che caratterizza questi giorni, tutto ciò che cerchiamo sono ricette fresche e leggere. Inoltre, se per realizzarle possiamo anche spendere poco, meglio ancora. Oggi siamo qui per proporti due idee originali e che conquistano il palato di grandi e piccini.

Cucinare spendendo poco è il sogno di molti di noi. Purtroppo, la spesa mensile incide moltissimo sul budget familiare e quindi quando andiamo al supermercato guardiamo spesso al portafoglio. Ci sono diversi modi che possiamo adottare per risparmiare nel momento in cui facciamo la spesa. Un trucco che sembra scontato, ma non lo è poi così tanto, è andare alla ricerca di prodotti di stagione. Inoltre, un buon metodo è scegliere prodotti in offerta e possibilmente a chilometro zero.

Ecco, dunque, che oggi siamo qui per consigliarti due ricette facili, veloci e gustose da preparare per pranzo o per cena. Ti preoccupa il budget? Spenderai meno di 5 euro.

Mangiare spendendo meno di 5 euro? Prova questa fresca insalata: una vera esplosione di sapore

Le insalate sono tra i piatti più gettonati in estate: quella di feta e pomodori si prepara in pochi minuti e senza usare i fornelli. Ti serviranno 100 grammi di feta, 80 grammi di pomodorini, 1 cetriolo e 1 cipollotto. Per insaporire ti serve qualche foglia di basilico fresco, un po’ di glassa di aceto balsamico, sale e olio extravergine d’oliva.

Lava con cura i pomodori e tagliali a metà. Taglia anche la feta a cubetti, pela il cetriolo e taglialo a fettine. Pulisci il cipollotto e taglialo a rondelle molto fini. Aggiungi qualche foglia di basilico, condisci con olio, sale e un goccio di glassa di aceto balsamico. Accompagna il tutto con del pane tostato e la cena è servita.

La feta costa circa 1,50 euro, i pomodori circa 3 euro al chilo e il cetriolo circa 2,50 euro al chilo. Noi ne useremo soltanto pochi grammi e quindi il costo della ricetta è inferiore ai 5 euro.

Un secondo piatto semplice, ma ricco di gusto: bastano soli 5 ingredienti

Mangiare spendendo meno di 5 euro? Le polpette di melanzane sono un’ottima soluzione. Questo secondo piatto è goloso e amico del portafoglio. Occorrono una melanzana, 150 g di ricotta, un uovo, 30 grammi di formaggio grattugiato e 30 di pangrattato. Inoltre, ti servono 2 spicchi d’aglio, sale e olio per friggere.

Lava e taglia a pezzetti le melanzane. Riducile in poltiglia insieme agli spicchi d’aglio usando un robot oppure un mixer. Versa il tutto in un recipiente, aggiungi la ricotta priva del suo siero e il formaggio grattugiato. Aggiusta di sale e forma delle palline. Sbatti un uovo e passa le palline di melanzane prima nell’uovo e poi nel pangrattato. In un tegame aggiungi abbondante olio e appena sarà caldo falle friggere fino ad avere una doratura uniforme. Le melanzane costano meno di 3 euro al chilogrammo, mentre la ricotta circa 1 euro all’etto.