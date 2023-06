Una casa al prezzo di un caffé se vai ad abitare in uno di questi Comuni italiani

Case al prezzo di un caffè è l’idea di molti Comuni italiani partita alcuni anni fa. Adesso però il fenomeno sta diventando nazionale e sono sempre più numerosi i luoghi dove comprare casa a 1 euro dal Piemonte alla Sardegna. Qui è partito un nuovo interessantissimo progetto.

Le case a 1 euro sono un’iniziativa che mira a riqualificare e ripopolare i piccoli borghi italiani in stato di abbandono o spopolamento. Si tratta spesso di immobili che vengono ceduti a un prezzo simbolico a chi si impegna a ristrutturarli o ad abitarli per un certo periodo. L’idea è nata nel 2008 a Salemi, in Sicilia, e da allora si è diffusa in diverse Regioni, dal Piemonte alla Sardegna.

Una casa al prezzo simbolico di 1 euro: ecco alcuni Comuni che aderiscono all’iniziativa

Oggi sono molte le Regioni in cui si trovano Comuni che offrono case a 1 euro. La lista è lunga e varia e l’elenco seguente è solo indicativo. Ogni settimana nuovi luoghi offrono case a 1 euro. Nel Nord Italia, troviamo Albugnano e Borgomezzavalle in Piemonte, Carrega Ligure in Liguria, Oyace in Valle d’Aosta.

Nel Centro Italia, ci sono Fabbriche di Vergemoli e Montieri in Toscana, Cantiano e Monte Urbano nelle Marche. Maenza, Patrica e Santi Cosma e Damiano nel Lazio, Casoli, Lecce nei Marsi, Penne, Pratola Peligna e Santo Stefano di Sassanio in Abruzzo. Castropignano e Biccari in Molise.

Interessante iniziativa di un Comune Sardo

Ma è nel Sud Italia che abbondano i Comuni con case a 1 euro. Nel Sud Italia, abbiamo, Candela, Caprarica di Lecce e Taranto in Puglia, Acerenza, Belcastro, Bisignano, Cinquefrondi, Maida e Rose in Calabria. In Campania Altavilla Salentina, Bisaccia, Pietramelara, Teora e Zungoli. In Sicilia Augusta, Bivona, Calatafimi Segesta, Cammarata, Gangi, Itala, Mussomeli, Racalmuto, Regalbuto, Sambuca di Sicilia e Termini Imerese.

In Sardegna possiamo trovare case a 1 euro a Bonnanaro, Romana, Montresta ed Ollolai. Qui l’amministrazione ha dato vita a una interessantissima iniziativa che potrebbe fare scuola. Questo paese ha lanciato il progetto: Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai. Questo prevede l’accoglienza di professionisti che vogliono lavorare da remoto dal borgo sardo. Gli ospiti, potranno usufruire di una connessione Internet veloce, di spazi di coworking e di servizi di assistenza. Per spingere il progetto il Comune ha attivato anche dei contatti con gli Stati Uniti per attirare qui professionisti USA.

Per chi cerca una casa da abitare subito o quasi, a poco prezzo, ci sono altre strade

Una casa al prezzo simbolico di 1 euro è un’occasione per chi vuole investire in un immobile storico o per chi cerca una nuova vita. Ma non è una soluzione facile o immediata: richiede impegno, tempo e denaro. Invece ci sono luoghi dove si può comprare casa sul mare con 30.000 euro a pochi metri da meravigliose spiagge. Ma si possono comprare casa anche con a 65.000 euro in una meravigliosa zona d’Italia famosa per un celebre vino e dove vivono molti VIP.