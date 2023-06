Un modo per selezionare titoli azionari sui quali puntare potrebbe essere quello di andare a individuare quelle azioni che hanno visto le medie mobili incrociare al rialzo e al ribasso. Sicuramente non è un metodo infallibile, ma potrebbe rappresentare il primo step di una strategia di investimento.

Tutti gli indizi suggeriscono che un’inversione rialzista potrebbe essere in arrivo sul titolo Pirelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 9 giugno in area 4,561 €, con un rialzo dello 0,13% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che le quotazioni hanno confermato la rottura del supporto in area 4,602 € con conseguente, probabile, accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura, le quotazioni si sono mosso all’interno del trading range 4,462 € – 4,602 €. Ovviamente, a questo punto per una ripresa della direzionalità potrebbe essere molto prudente attendere la rottura di uno dei due livelli indicati.

I rialzisti, quindi, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 4,602 €. L’incrocio rialzista, quindi, potrebbe essere un primo indizio di una ripresa del rialzo. Anche l’aumento della forza relativa del titolo Pirelli rispetto al Ftse Mib potrebbe essere un ulteriori pezzo del puzzle rialzista.

I ribassisti, invece, dovranno attendere una chiusura giornaliera inferiore a 4,462 €.

Azioni che hanno visto le medie mobili incrociare al ribasso: discesa in arriva per i prezzi di Unicredit? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 9 giugno in ribasso dell’1,65% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,35 €.

Da alcune sedute le quotazioni sono in bilico tra rialzo e ribasso. Visto l’andamento delle quotazioni sono due i livelli da monitorare con attenzione: 18,091 € e 18,976 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, la tendenza rialzista potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati dalla linea continua, quella ribassista, invece, secondo i livelli indicati dalla linea tratteggiata.

L’incrocio ribassista registrato nel corso dell’ultima seduta della settimana scorsa potrebbe favorire gli orsi. Tuttavia, vista l’incertezza che caratterizza il breve termine, attendere conferme sia al rialzo che al ribasso potrebbe essere una scelta saggia.

