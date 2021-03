Da qualche anno, tantissimi lavori vengono fatti attraverso il portatile. Ma è soprattutto dall’inizio della pandemia che il PC è diventato un oggetto fondamentale per moltissimi di noi. Ma, dato che ne facciamo un uso così costante, dobbiamo averne cura e stare attenti a non danneggiarlo. E, proprio per questo motivo, bisogna sapere come trattarlo, quando spegnerlo e accenderlo e, soprattutto, come caricarlo. Infatti, una bruttissima sorpresa attende tutti coloro che caricano il computer in questo modo. Vediamo cosa non dobbiamo fare.

I falsi miti da sfatare

Iniziamo parlando di un falso mito che bisognerebbe sfatare seduta stante sulla ricarica di un laptop. Molti credono che lasciare il proprio portatile costantemente attaccato alla presa di corrente, lo danneggerà in modo irreparabile. Questo non è esattamente vero. I computer moderni sono alimentati da batterie al litio. Queste, una volta che raggiungono il massimo della batteria, il circuito interno del computer smetterà di ricaricarsi in automatico. Possiamo evitare questa azione per non sprecare corrente, ma di certo non perché danneggia il nostro PC.

Ecco cosa rovina davvero il nostro portatile

Dunque, abbiamo capito che, almeno per la salute del nostro computer, la spina costantemente attaccata non risulterà un problema. Il vero danno lo creiamo se lasciamo che il nostro PC arrivi quasi alla fine della carica. Molti credono, infatti, di dover attaccare la spina solo quando il computer raggiunge il minimo indispensabile di autonomia per non spegnersi. Ma è proprio questo che lo rovinerà, rendendo la durata della batteria ogni giorno minore, fino a non poter più portare in giro il laptop senza caricabatterie. Piuttosto, attacchiamo la presa quando il PC arriva al 30%. In questo modo, il livello di autonomia si abbasserà molto più lentamente e noi potremmo utilizzare il nostro computer fuori casa ogni volta che ne avremo bisogno senza preoccupazioni.

