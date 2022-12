Una bontà esplosiva questa cheesecake da preparare nelle feste natalizie per stupire gli invitati

Quando arrivano gli invitati a casa, perché non presentare loro un dolce diverso dal solito panettone o pandoro? Scopriamo insieme la cheesecake natalizia e la sua esplosiva bontà.

Il panettone e il pandoro sono i dolci classici del periodo natalizio. Un po’ come la pizza, si stanno diffondendo rapidamente anche in altre zone del Mondo. Il pandoro fa parte della tradizione veronese, mentre il panettone è un dolce tipico di Milano. Tuttavia alcune tradizioni locali festeggiano il Natale con manicaretti propri. È il caso di Napoli, dove si preparano i famosi struffoli. Queste palline di farina fritte, irrorate di miele e coloratissimi “diavoletti” sono la leccornia dei piccini e dei grandi.

Origine della cheesecake

Tuttavia, per non restare nel classico, si può riscoprire una torta di origini antiche, probabilmente risalenti alla Grecia antica. Era la torta rinvigorente a base di formaggio che si dava agli atleti delle Olimpiadi. Comunemente si pensa che sia di origine inglese, forse perché si è diffusa proprio in quelle zone. Infatti in America fu preparata la famosa crema a base di formaggio che diede vita alla cheesecake.

Questo dolce tanto amato si può preparare anche a Natale con delle varianti davvero gustose. Vediamo allora la ricetta e prepariamoci ad assaggiare questa leccornia che stupirà gli invitati.

Una bontà esplosiva questa cheesecake da preparare nelle feste natalizie e oltre

Preparare una cheesecake non è difficile. In effetti gli ingredienti sono pochi. Basta preparare una base mischiando insieme del burro fuso e dei biscotti sbriciolati e aggiungere una farcitura di crema di formaggio. Di per sé ci vanno anche le uova e per questo la cottura è al forno. Tuttavia si possono sostituire con panna o mascarpone montato.

Ma vediamo i passaggi. Prendiamo uno stampo che non sia basso, perché questa torta è più buona così. I lati vanno imburrati, in modo che la torta non si attacchi. Possiamo anche mettere in più un foglio di carta da forno. Sulla base, consistente e non fine, metteremo la crema fatta di formaggio spalmabile, formaggio tenero, ricotta o panna fresca. Questo strato deve essere generoso, perché la cheesecake è una torta golosa.

Vari modi di presentazione di questo dolce

La cheesecake a questo punto è pronta se la vogliamo cruda, sarà veramente una bontà esplosiva questa cheesecake da preparare nelle feste. Invece se la cuociamo lo faremo per molto tempo e a bassa temperatura. Poi si lascia raffreddare nel forno con lo sportello aperto, in questo modo si evitano le crepe sulla torta. Ricopriamola di un caramello al burro salato. Oppure cospargendola con dei frutti di bosco a prevalenza rossa. Possiamo anche decorare con della cioccolata fusa e da non far mancare, per tradizione, delle scorzette di agrumi.

Un’altra variante natalizia è di spargere sulla torta scorzette di cocco, chicchi di melagrana e polvere di vaniglia. Altrimenti irroriamo il caramello di noci spezzettate. Ma se volessimo rendere un rosso davvero natalizio, non ci resta che ricoprire la torta di una glassa di vin brulé.