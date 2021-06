Il mondo di oggi è governato dalla tecnologia e nessuno può farne a meno. Non c’è nulla di più importante del nostro computer e per questo motivo bisogna sceglierlo con cura. Ma non solo. È altrettanto importante difenderlo in ogni modo dalle minacce esterne. Proprio come difendiamo il nostro corpo e la nostra salute.

Un virus informatico funziona in questo modo e saperlo può salvarci da truffe online e da seri problemi ai nostri dispositivi.

Virus biologici e informatici

I virus biologici si propagano in vari modi. Si possono sconfiggere tramite dei farmaci o con i vaccini. L’esperienza del Covid 19 ci ha insegnato che possono avere delle conseguenze disastrose. Anche quelli informatici non scherzano.

Il primo passo è conoscere il nemico da combattere.

Un virus informatico funziona in questo modo e saperlo può salvarci da truffe online e da seri problemi ai nostri dispositivi

Vediamo come funzionano i diversi tipi di virus informatico.

Esistono diversi tipi di virus informatici. Essi hanno molte cose in comune con i virus biologici. Proprio come questi ultimi, infatti, attaccano un programma. Il loro intento, però, è di propagarsi in altre applicazioni. Questi virus, per così dire, “classici” possono infettare tutto l’hard disk in poco tempo.

Altri virus, invece, si presentano come dei piccoli software che si trasmettono in rete. Possono infettare più dispositivi e prendono il nome di “worm virus”.

Gli e-mail virus, infine, si replicano tramite posta elettronica. Si diffondono, inoltre, con l’invio incontrollato di mail ad altri utenti.

Danni seri da evitare in ogni modo

Di solito chi diffonde virus può essere un criminale in cerca di un tornaconto economico. Mira alla nostra carta di credito. Bisogna prestare particolare attenzione a tali truffe.

Il nostro PC, inoltre, potrebbe subire danni non indifferenti anche dai virus classici. Essi si possono trovare in periferiche varie come le pen drive. Le conseguenze peggiori potrebbero essere la perdita dei nostri dati o il rallentamento del dispositivo.

L’unica soluzione è attivare un buon antivirus e scansionare periodicamente il computer o lo smartphone.