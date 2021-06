Il caffè fatto con la moka è unico e irrinunciabile per molti di noi. Grazie al profumo che apre le narici e al suo gusto inconfondibile è in grado di donarci un’esperienza sensoriale incredibile. Per questo è inevitabile avere sempre una scorta di confezioni di buon caffè macinato nella dispensa.

Sarà capitato qualche volta, però, di lasciarsi prendere la mano e prepararne più del dovuto. Forse lo avremo fatto scaldare per berlo in un secondo momento, magari in abbinamento ad una tazzina di latte. Oppure, non sapendo proprio cosa farne, lo avremo addirittura gettato nella spazzatura.

Questo sarebbe davvero uno spreco, perché il caffè anche se non più fresco di moka può tornarci estremamente utile. Purtroppo molti fanno la pazzia di buttare il caffè avanzato, ma evitiamolo perché si può riutilizzare in questo modo incredibile che vale oro.

Dal caffè che ci è rimasto possiamo produrre un delizioso liquore da gustare alla fine dei pasti o quando più ci piace. Il procedimento è immediato e davvero veloce.

Ecco gli ingredienti per la preparazione:

300 ml di caffè avanzato amaro; 125 ml di alcol puro; 150 gr di zucchero.

Innanzitutto, si versa in un pentolino abbastanza capiente il caffè finora inutilizzato. Aggiungiamo lo zucchero e facciamo scaldare il tutto a fiamma molto lenta.

Mentre cuoce mescoliamo di tanto in tanto con un cucchiaio di legno per agevolare lo scioglimento dello zucchero. Ad operazione ultimata si spegne il fuoco e si versa il liquido in una bacinella, aspettando che si raffreddi. Infine si aggiunge anche l’alcol e si mescola tutto per bene.

Ora non resta che travasare il liquore al caffè in bottiglie di vetro lavate, pulite e asciugate. Conserviamolo in un luogo protetto da fonti di luce e calore e aspettiamo un paio di settimane prima di berlo. Se avremo fatto tutto alla perfezione come descritto potremo gustare il nostro liquore fino a 90 giorni circa da quando lo abbiamo imbottigliato.