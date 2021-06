L’estate porta con sé tanti lati positivi. Ad esempio, ci permette finalmente di andare al mare ogni tanto, e fare un bel bagno rinfrescante. Oppure andare a fare un picnic con gli amici. Le cose da fare sono davvero tante. Tuttavia facciamo anche attenzione, perché il caldo porta con sé dei rischi. Disidratazione, svenimenti, colpi di calore sono purtroppo all’ordine del giorno, e creano pericoli gravi alle persone colpite.

Oggi andiamo a vedere altri rischi che diventano più forti con il caldo, ovvero quelli legati alle malattie della pelle. Cerchiamo di capire come evitarle partendo dalla tavola, indicando i cibi da consumare per evitare problemi. Ecco gli accorgimenti importanti da seguire per aiutare l’organismo contro le malattie della pelle.

Evitiamo la dermatite in questo modo

La dermatite può avere diverse origini, dalle allergie a motivi di natura emotiva. Le cause precise vanno definite di volta in volta con l’aiuto di un dermatologo, che ci fornirà la terapia più adeguata. Ricordiamo quindi che non è sufficiente una dieta corretta per impedire e curare questo disturbo.

Per aiutarci a livello di dieta invece possiamo assumere degli integratori appositi, soprattutto quelli che contengono vitamine. Tra queste, ricordiamo la vitamina D, la quale viene anche sintetizzata nel nostro corpo a partire dalla luce solare. Anche l’Omega 3 e lo zinco possono aiutarci a prevenire l’insorgenza delle dermatiti. Possiamo inoltre trovare entrambe queste sostanze nel pesce, quindi mangiamone un po’ di più.

Come evitare la psoriasi

La psoriasi si manifesta con delle squame sulla pelle. Esse sono dovute a delle infiammazioni, quindi l’ideale è evitare i cibi cosiddetti infiammatori. Tra questi dolci e bevande ad alto contenuto di zuccheri, gli oli che passano attraverso raffinazione, e le carni rosse. In particolare i grassi saturi della carne possono causare problemi di infiammazione consistenti, e quindi sono spesso causa di peggioramento dei sintomi della psoriasi. Anche in questo caso comunque la cosa fondamentale è rivolgersi ad un dermatologo. La dieta sarà un supporto e non considerata come sostituzione di una buona cura.

Ecco gli accorgimenti importanti da seguire per aiutare l’organismo contro le malattie della pelle. Chi invece soffre di reumatismi può leggere questo articolo su un cibo da evitare.