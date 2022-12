Un villaggio di elfi ai piedi di un castello sul mare, tra incanti e incontri con la Befana

Gallipoli non è solo spiaggia e movida. Uno spettacolo unico accoglie i turisti anche nel periodo natalizio per iniziare il nuovo anno in un modo davvero magico.

Il castello aragonese adagiato sul mare cristallino è il baluardo del borgo antico di Gallipoli. Sorge imponente accanto al ponte seicentesco che unisce la città moderna al fulcro storico della perla dello Ionio.

Ai piedi di questo maestoso castello c’è un altrettanto incredibile spettacolo che coinvolge adulti e bambini.

Un villaggio di elfi ai piedi del borgo antico affacciato su due mari

Una galleria sul mare, con una vista spettacolare verso l’infinito, ospita una produzione natalizia indimenticabile. Un allestimento teatrale che ci fa immergere in un ambiente surreale, curato da Poieofolà Costruzioni Teatrali. Un villaggio natalizio che prende vita in maniera visionaria per accattivare la fantasia e stimolare le sensazioni più forti.

Si tratta di un percorso da gustare in ogni particolare, lasciandoci condurre per mano attraverso proiezioni luminose, scenografie teatrali, spettacoli e percorsi interattivi. Una serie di performance di alto livello condiscono questa esperienza unica ed ogni anno diversa dalla precedente.

Video mapping, musica e ologrammi per stupire e coinvolgere

Il Wonder Christmas Land è un villaggio di elfi ai piedi di un borgo affacciato sul mare, ma non solo.

Per conoscere date e orari basta visitare il sito internet dedicato. Il prezzo del biglietto è di 10 euro per i bambini e 15 euro per gli adulti. Si tratta di una vera e propria rappresentazione pensata e costruita da artisti che intendono suscitare emozioni autentiche nello spettatore.

Le imponenti scenografie sono costruite prevalentemente in cartapesta e vengono studiate per diversi mesi in modo da adattarle perfettamente alla location.

L’input che gli organizzatori intendono dare con questo allestimento riguarda il ritorno al passato. Le emozioni che emergono durante lo spettacolo vogliono riportare gli adulti alla meraviglia propria dell’infanzia e stimolare la fantasia dei bambini con ricordi indelebili.

Un percorso alla scoperta del bello e della meraviglia

La prima tappa è di accoglienza in quello che vuole essere il villaggio di Babbo Natale. Procedendo in questo magico percorso ci si immerge nella neve, si va alla ricerca della luna, si incontrano elfi e krampus. C’è anche la possibilità di incontrare Santa Claus o la Befana, per la gioia dei più piccoli.

Sarà un tuffo nella magia, nei suoni e nelle luci. Un tuffo diverso da quello a cui siamo abituati visitando Gallipoli, ma comunque un’immersione indimenticabile nella tradizione natalizia.

Dopo lo spettacolo è immancabile una passeggiata nei vicoletti del borgo antico alla ricerca di angoli di storia. Poi una sosta per deliziare il palato con pasticciotti appena sfornati, mustaccioli, pittule e tante altre specialità dolci e salate. Dove? Sicuramente da Facula o da Martinucci, entrambi lungo Corso Roma.