La davano per morta invece sarà la gran sorpresa del Capodanno di Rai 1 a L’anno che verrà

Per un equivoco che ha del burlesco anni fa molti dei suoi fans la cercano e per una semplice trasposizione di nome e cognome la credono morta, salvo scoprire che… È viva e sarà in diretta su Rai 1 domani sera.

Attesissimo per domani sera l’appuntamento in diretta da Perugia con “L’anno che verrà”, manifestazione canora che saluta il 2022 e apre il nuovo anno. A presentare, un infaticabile Amadeus, scommessa vincente della rete ammiraglia della RAI. Il concertone di fine anno fa tappa nel capoluogo dell’Umbria, nel cuore del centro storico. Una cornice suggestiva per portare nelle case degli italiani quella ventata di gioia in un’atmosfera familiare che Amadeus riesce sempre a creare in modo singolare.

I nomi che sfidano il Capodanno di Canale 5

La città racchiusa nelle antiche mura difensive sarà scossa da tanta buona musica rigorosamente live. I nomi degli ospiti circolano da qualche giorno e sono ormai sulla bocca di tutti. Come sempre il presentatore riesce a combinare vecchio e nuovo. Ci saranno Iva Zanicchi e i Ricchi e Poveri, ma anche i Modà, Dargen D’Amico. Ancora Noemi, Piero Pelù, Raf e Umberto Tozzi. La comicità è tutta riservata ad Emanuela Aureli e Nino Frassica.

Ancora, tra gli altri, ci saranno Massimo Di Cataldo e Johnson Righeira. Tanti nomi per sfidare la concorrenza su Canale 5, dove a presenziare la serata di Capodanno sarà Federica Panicucci con un elenco di cantanti di tutto rispetto.

L’attesissima che nel 1986 fa furore sul palco del Festivalbar

Ma a Perugia e tra i telespettatori di Rai 1 c’è molta curiosità e attesa. Infatti, la davano per morta invece sarà presente, più viva che mai. Sarà in Italia Tracy Spencer, la cantante e attrice britannica che nella seconda metà degli anni Ottanta fa furore con il tormentone “Run to Me”. Si tratta della canzone che vinse il Festivalbar nell’estate del 1986 e catapultò l’artista in un successo enorme. La cantante fu scoperta da Claudio Cecchetto che insieme a Gerry Scotti muta il nome dell’allora giovane Louise Tracy Freeman.

La davano per morta invece sarà in diretta su Rai 1 a scaldare Perugia

La scelta artistica Tracy Spencer avviene giocando sul nome di un celebre attore americano che invece si chiamava Spencer Tracy. Cecchetto e Scotti decidono di invertire nome e cognome dello stesso e propinarlo alla donna di origini capoverdiane. Nel tempo, di Tracy (cantante) in Italia si perderanno le tracce. Infatti, si trasferisce dapprima a Londra, poi in California e poi di nuovo a Londra, dopo il matrimonio con un manager discografico da cui ha due figli.

Il motivo che ha del faceto per cui viene data per morta è che quando, nei primi anni Novanta, nel Belpaese non si parla più di lei, in tanti la cercano soprattutto attraverso il web. E qui casca l’errore, perché tra Tracy Spencer e Spencer Tracy (l’attore che invece muore nel 1967), è facile cadere in fallo. Salvo poi leggere le informazioni e dalla data di morte (dell’attore) si scopre l’arcano. Stasera nel cuore dell’Umbria, Tracy canterà a scanso di equivoci!