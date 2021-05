In un Paese come l’Italia, così ricco di specialità culinarie, saper cucinare bene è quasi un obbligo. Poter mettere assieme gli straordinari ingredienti della nostra terra per creare un piatto speciale è qualcosa a cui tutti dovremmo aspirare.

E quindi, è bene mettersi a studiare. Già, perché la cucina è un’arte complessa, piena di metodi, segreti, trucchi necessari per poter ottenere risultati da grandi chef.

Oggi ci muoviamo in questa direzione, parlando di come cucinare la carne alla griglia. Lo faremo dando un consiglio prezioso ed allo stesso tempo di facilissima applicazione. Vedremo che la nostra carne grigliata farà invidia a tutti se aggiungiamo questo semplice ingrediente durante la cottura.

L’utilizzo intelligente

Sappiamo bene qual è il vero marchio di fabbrica di questo tipo di cottura: le linee della griglia. Esse immediatamente ci segnalano come la carne è stata cotta, e ci fanno venire l’acquolina in bocca.

Se vogliamo che queste linee abbiano un aspetto ancora migliore, dobbiamo prendere qualche accorgimento, e farlo con un ingrediente ben preciso.

L’elemento a cui pochi pensano

Quando si fa una grigliata, uno degli elementi che non può mancare è una bella marinatura. Essa permette di migliorare sensibilmente il gusto della carne, e secondo alcuni studi cucinare carne marinata riduce anche gli effetti negativi della griglia. Infatti, questo tipo di cottura tende ad avere effetti collaterali potenzialmente gravi, sprigionando sostanze cancerogene nella carne. La marinatura dunque diminuirebbe questo rischio.

L’ingrediente fondamentale che consigliamo di aggiungere, in ogni caso, è il miele. Lo consigliamo innanzitutto perché esso può donare alla nostra carne un gusto davvero unico, e poi per una questione squisitamente estetica. Il miele, infatti, tenderà a caramellizzare durante la cottura, e questo renderà più visibili e dorate le tipiche linee della griglia impresse nella carne.

Insomma, abbiamo visto che la nostra carne grigliata farà invidia a tutti se aggiungiamo questo semplice ingrediente durante la cottura. Un po’ di miele migliorerà tantissimo l’aspetto del nostro piatto, e ci regalerà la fama di grandi cuochi tra tutti i nostri conoscenti.

