Ecco la straordinaria pianta che fa bene alla salute e ci libera dalle zanzare per sempre

Finalmente la bella stagione si sta facendo strada. Purtroppo, lo fa in maniera un po’ timida, ed infatti alcune parti di Italia sono state colpite da pioggia e maltempo molto recentemente.

Ma in ogni caso, con la primavera la natura comincia a sbocciare. E quindi siamo tutti presi a capire cosa piantare, e come far crescere delle bellissime piante. In questo senso, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha consigliato in un articolo precedente un metodo davvero clamoroso per coltivare l’orto senza prodotti chimici.

In ogni caso, ricordiamoci che le piante non devono solo essere belle, ma è importante che siano anche utili. Oggi diamo un consiglio che va esattamente in quest’ultima direzione. Quindi, ecco la straordinaria pianta che fa bene alla salute e che ci libererà per sempre dalle zanzare.

La parente di una pianta molto conosciuta

Consigliamo a tutti di piantare la monarda punctata, una bella pianta appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Il suo nome può essere sconosciuto a molti, ma in realtà è più familiare di quanto si pensi. Essa è infatti imparentata con la celeberrima menta, che molti coltivano in casa. Anche il nome inglese della monarda, ovvero “horsemint”, ricorda la menta (che si traduce appunto con “mint”).

La monarda ha tante proprietà che fanno proprio al caso nostro.

Facciamo sparire le zanzare

La prima ragione per cui bisognerebbe piantare questa pianta è che tiene lontane le zanzare. Essa ha infatti proprietà repellenti molto simili a quelle della celebre citronella. Addirittura, possiamo prendere qualche foglia della monarda e passarla sulla nostra pelle, ed avrà un potente effetto repellente. Le zanzare scapperanno non appena sentiranno che abbiamo il suo odore.

Inoltre, ha anche proprietà utili per la salute, ed infatti alcune popolazioni americane la usavano come erba medicinale. È ottima per preparare tè e tisane, che oltre ad essere sane sono anche ottime. La monarda ha infatti un aroma che ricorda molto quello del buonissimo bergamotto, usato nel tè Earl Grey.

Ecco la straordinaria pianta che fa bene alla salute e ci libera dalle zanzare per sempre. Sappiamo quindi cosa piantare per dire addio alle punture.