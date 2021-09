È cominciato l’autunno e fra qualche giorno saremo nel mese di ottobre, un mese particolarmente interessante per gli astri. Pur essendo vero che nella vita non si vive solo per il denaro, tuttavia è anche vero che non si getta. Succederà allora che un vero fiume di benessere riceveranno questi segni zodiacali agli inizi d’autunno 2021.

Il mese di ottobre

Il motivo che predominerà in questo periodo sarà il cambiamento in meglio. Nei diversi aspetti della vita, come la famiglia, l’amore, i soldi, la spiritualità, tutto sarà l’occasione per uno speciale influsso positivo verso il miglioramento. Per alcuni segni questo sarà più marcato e si manifesterà con delle grandi opportunità. Vediamo i segni più positivi di questo ottobre.

Ariete

È un segno dotato di grande energia e molto coraggio, e anche tanta sensibilità verso gli altri. Il mese di ottobre gli riserva la possibilità di mettere in ordine la propria vita economica, soprattutto togliendo di mezzo tutte quelle incertezze e indecisioni che lo bloccano senza farlo progredire.

Toro

Il Toro rappresenta la forza ben distribuita, molto concreta e che lentamente raggiunge obiettivi solidi nella vita. In genere negli affari non si lancia alla conquista di ciò che non appartiene alla sua famiglia e alla sua terra d’origine. Il suo ottobre sarà piuttosto fortunato secondo gli astri e potrà realizzare dei buoni affari nei limiti del suo ambiente più vicino.

Gemelli

Gli appartenenti a questo segno sono molto comunicativi e amano i contatti con gli altri. In effetti è una ricerca continua di sé stessi divisi fra la terra e il cielo. La vita dei Gemelli consiste nel cercare di conoscersi bene attraverso il contatto con gli altri. Il mese di ottobre sarà particolarmente positivo per il segno nel lavoro, per progredire, per essere promossi, oppure semplicemente per cercare un impiego.

Un vero fiume di benessere riceveranno questi segni zodiacali agli inizi d’autunno 2021

Il Cancro è un segno d’acqua legato ai sentimenti della vita e alla loro stabilità. La famiglia è l’esempio dove il cancro può ben realizzare le sue esigenze. Ed è proprio in questo campo che il Cancro avrà la sua grande realizzazione nel mese di ottobre. Una grande felicità di vita proprio nel campo più amato, anche con la possibilità di novità o cambiamenti sempre molto positivi.

Vergine

L’ordine mentale e anche fisico è la caratteristica di questo segno che usa molto la mente. Eppure su tutta questa precisione potrebbe arrivare qualcosa che la turberà. Ottobre potrebbe essere l’arrivo di una grande fortuna economica per questo segno. E comunque gli affari andranno bene per i Vergine in ottobre.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno della sensualità ma anche del mistero. Il mese di ottobre rappresenterà, per questo segno, la possibilità di realizzare una grande trasformazione. Sentiranno l’impulso ad attingere forza dalle pratiche spirituali, come lo yoga e la meditazione, che darà a questo segno energia ed equilibrio.

Il mese di ottobre si presenta con degli aspetti positivi per tutti i segni. Alcuni saranno particolarmente fortunati col denaro in questa ultima parte dell’anno.

Anche la lettura della mano ci aiuta a capire chi sarò molto fortunato con i soldi come vincere alla lotteria.