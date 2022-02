Per gli antichi romani febbraio era il mese delle purificazioni. Intese come momenti per dedicarsi a rendere più pure le attività quotidiane di fronte agli Dei. E non molti sanno che febbraio deve il suo nome proprio a una Dea: Febronia, da cui anche la parola febbre. Era proprio la divinità che avrebbe dovuto proteggere la razza umana dagli stati febbrili. Sarebbe ancora molto moderna, visti i tempi. Ma febbraio è spesso un periodo di cambiamenti e di febbrili attività anche nello zodiaco. Vediamo proprio chi nei prossimi giorni non starà fermo un minuto, alla ricerca della gloria economica e amorosa. Un vero e proprio terremoto all’inizio di febbraio, ma in senso positivo.

Chi fermerà i Pesci

Sicuramente tra i segni zodiacali protagonisti nelle attività febbrili di febbraio ci sono i Pesci. Sembrerebbero davvero inarrestabili, soprattutto in campo lavorativo. Ci sono tantissime idee da portare avanti e nuovi progetti. Forse, addirittura troppi per chi è dipendente e fatica a far riconoscere il proprio talento. Più spazio di manovra quindi ai liberi professionisti che dovranno seminare proprio in questi giorni. Da tarda primavera in poi, le stelle sembrerebbero propense a riconoscere guadagni importanti e soddisfazioni professionali.

Sono buone anche le notizie in arrivo per le giovani coppie, sia di sposi che di fidanzati, il cui orizzonte sembrerebbe davvero sereno. È tempo di fare progetti seri, perché nientemeno che Giove sponsorizza la linea verde.

Un vero e proprio terremoto all’inizio di febbraio per questi 2 segni zodiacali chiamati a nuove sfide amorose e professionali

Parlare del Leone e paragonarlo a un terremoto della natura non è un’eresia. Quando si muove lui, re della Savana, c’è un “fuggi fuggi” generale. E, il mese di febbraio, dopo un 2021 alla grande, potrebbe riservare anche delle inattese novità. Tutta l’energia di questo segno è concentrata principalmente su 2 ambiti:

amore;

denaro.

Sembrerebbero due obiettivi completamente diversi, uno molto romantico e l’altro molto pratico, ma per il Leone avrebbero uguale importanza. Attenzione, però che la ricerca del guadagno ossessivo, non turbi il rapporto di coppia. Il partner sembrerebbe disposto a portare pazienza, ma senza venire completamente dimenticato. L’orizzonte economico di questo segno sembrerebbe infatti portare dei guadagni notevoli. L’importante è riuscire a conciliare il rapporto di coppia e il desiderio di nuovi introiti.

