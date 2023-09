Un vero affare comprare casa in questo borgo in Umbria, tra i più belli d’Italia: case da 30.000 €

Il mercato immobiliare è una delle tradizionali fonti di reddito e di risparmio degli Italiani. Si tratta di una forma di investimento considerata relativamente sicura e redditizia, anche se le variabili sono davvero tante: le spese emergenti, la richiesta di affitti, la classe energetica, i vizi nascosti e via dicendo. C’è poi semplicemente chi utilizza gli immobili per l’impiego più classico, ovvero viverci. In questo caso dovremo limitarci a gestire le spese vive. Se si tratta della prima casa, poi, le imposte sono ancora meno.

Qualsiasi sia la ragione che ci spinge a cercare casa, l’interesse aumenta quando sul mercato troviamo dei prezzi da affare. È quanto succede nel centro storico di Deruta, in Umbria, a pochi minuti da Assisi e Perugia. Il borgo medievale è famoso nel Mondo per le sue meravigliose ceramiche, ed è pure parte del circuito dei borghi più belli d’Italia: presenta dei valori immobiliari che potrebbero fare gola a quanti cercano di cambiare vita, visto che è un vero affare comprare casa in questo borgo in Umbria dove basta un piccolo investimento per vivere in centro storico.

I prezzi

Stando agli operatori, il prezzo a Deruta di un affitto vale in media 6,06 € a metro quadrato, quello di un acquisto 991 €. Valutando le offerte portate dai portali, si scorgono prezzi incredibili nel centro storico, sebbene alcuni immobili necessitino di ristrutturazione o adeguamenti. Un trilocale di 70 metri quadrati all’interno delle mura al secondo piano, pur senza ascensore, costa solamente 32.000€. Nella parte bassa del centro, addirittura, si trova un immobile da 5 locali su più piani e con garage di proprietà (210 metri quadrati complessivi) ad addirittura 39.000 €. Un investitore disposto a curare la ristrutturazione potrebbe fare un investimento sostanzioso.

Per un cielo terra, questa volta in buono stato ma sempre immerso nel centro storico, possiamo spendere 70.000 €: è dotato di tre appartamenti indipendenti ed un locale commerciale. Anche fuori dal centro i prezzi rimangono estremamente competitivi. Il panorama qui si apre sul fiume Tevere e sulle verdi colline poco distanti. Una villetta bifamiliare con garage in tranquilla zona residenziale, per farci un’idea, viene venduta ad 85.000€. Ci si potrebbe allora chiedere il perché di valori così competitivi.

I bassi prezzi possono essere spiegati. Certamente l’invecchiamento della popolazione porta sul lungo termine una maggiore disponibilità d’immobili sul mercato. Non tutti poi apprezzano la vita in centro, dove talvolta occorre sacrificare la comodità di un ingresso agevole per godere della vita del borgo. Inoltre, sebbene il mercato delle ceramiche brilli nel settore del lusso, le concorrenze di altre realtà potrebbe aver ridotto la presenza di lavoratori nel comparto. Ma Deruta rimane pur sempre un centro vivo, e dista pochi chilometri da Perugia e dalla valle umbra, che ospita un interessante distretto dall’alto valore aggiunto.

