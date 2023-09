Dormire una notte nel castello in uno dei borghi più belli d’Italia non è una favola da ricchi, ecco il prezzo da sogno

L’economia è strana. Spesso le esperienze più comuni e banali ci sembrano costare un occhio della testa. Invece provare attività uniche che pensiamo possano avere prezzi folli, risulta alla portata di molte tasche. Merito, o colpa, delle leggi del mercato. Se la stagione è bassa, i prezzi scendono. E se gestire o acquistare una residenza di lusso è affare per pochi investitori dal portafogli voluminoso, trovare una stanza per dormire una notte è più semplice del previsto. Con il vantaggio di godere della vita di uno dei più affascinanti borghi in Emilia-Romagna, ovvero Vigoleno, in provincia di Piacenza.

Proviamo a fare due calcoli, ed immaginiamo quello che potrebbe essere ad esempio un regalo da sogno per il nostro partner. Basta immaginare la bellezza di ricevere la possibilità di dormire una notte nel castello in uno dei borghi magici dell’Emilia-Romagna: sensazionale.

Un investimento di relax, buon cibo e ricordi indelebili

Ci sono molte strutture in Italia che consentono questa possibilità. Ma poiché i prezzi sono pubblici e sognare non è vietato, proviamo a scegliere una camera matrimoniale nell’Hotel Castello a Vigoleno. Un borgo, questo, celebre per le torri, i vicoli medievali di pietra, il lento incedere del tempo. Più che un luogo fisico, potremmo definirlo come un’aspirazione dell’anima. Specie ora che i castelli non servono più come presidio militare, ma come luogo di soggiorno. Non è un caso che da anni Vigoleno sia classificato nel prestigioso circuito dei Borghi più belli d’Italia.

Proviamo a vedere il costo di una matrimoniale in questa struttura ricettiva, e di una suite. Selezioniamo come date su popolare sito di ricerca una notte in bassa stagione, ad un mese di distanza dalla nostra prenotazione. In una notte infrasettimanale di metà ottobre, con la prenotazione cancellabile fino a 3 giorni prima, una notte per due persone costerà 127 €, 15 euro in più con la colazione inclusa. Se sogniamo una suite, non dobbiamo perderci d’animo. Il prezzo è di poco superiore, 181 € con la colazione. Ed il fine settimana?

Dormire una notte nel castello in uno dei borghi magici dell’Emilia-Romagna

Il prezzo non cambia, fortunatamente, e con grande felicità di chi ha difficoltà a spostarsi nel corso della settimana. Semmai cambia la disponibilità della stanza, o della suite (è disponibile persino un appartamento su due piani). Certo nel week end potremmo avere maggiori difficoltà a trovare qualche stanza disponibile, visto che sono in tanti gli appassionati che ricercano questo tipo di esperienza.

La tappa sembra il massimo anche per chi vuole mangiare e bere bene, dimenticando lo stress e gli affanni della vita di tutti i giorni. Un fonte di energia, insomma, da sfruttare anche e soprattutto in bassa stagione.

Lettura consigliata

Sciare questo inverno costerà un patrimonio, così ecco un trucco poco conosciuto per risparmiare un sacco di soldi